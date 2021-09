Wałęsa radzi żonie: Po mojej śmierci czas na młodszy model

Lech i Danuta Wałęsowie przeżyli razem ponad pół wieku. Jak jednak często podkreśla w rozmowach z dziennikarzami były prezydent, nie jest sentymentalny a organizacja uroczystości rocznicowych spoczywa na barkach żony. Jak będzie w tym roku?

– Nic nie planuję. Kończymy tę zabawę, przecież szykujemy się do odlotu – zażartował Lech Wałęsa. Dodał, że „może żona coś zorganizuje”, bo on „nie jestem od takiej roboty”. – Mnie trzeba odprowadzić, zawieźć, przywieźć. Wsadzić do samochodu… Może o czymś jeszcze pomyślę, na razie nie myślałem – uciął były prezydent.

Przyznał też, że już niewiele mu życia zostało, a żona z pewnością nie będzie płakać po jego śmierci. Dlaczego?

– Przysięgała mi miłość do grobowej deski. Tylko do tego momentu będę wymagał, potem to już nie. Czas na odnowę. Na młodszy model – podsumował.

Kilka lat temu Danuta Wałęsa w swojej biografii „Marzenia i tajemnice” opowiedziała o swoim burzliwym związku z Lechem Wałęsą i nie szczędziła małżonkowi słów krytyki. Po tym, jak często mówił Lech Wałęsa, ciężko odbudować tę relację. Na pytanie „Wprost”, czy po medialnej burzy, „ping-pongu” między nim a żoną, przyszedł czas na wybaczenie i spokój, odparł:

– Trochę tak, ale pewnych rzeczy cofnąć się nie da. Nawet mimo szczerych chęci.

W rozmowie opowiedział też o cukrzycy, z którą od lat się zmaga i powikłaniach, z jakimi musi się zmierzyć. – Mam problem, ale się go nie wstydzę, ani tego nie boję. Lekarze robią wszystko, by nie trzeba było stopy (stopa cukrzycowa - red.) odcinać po kawałku. Zresztą obie nogi mam podobnie zagrożone. Lekarze ratują je, zobaczymy co z tego wyjdzie.

Pytany, czy w związku z tym zagraniczne wykłady nie są dla niego zbyt dużym obciążeniem, stwierdził: – Nie męczy mnie to, co lubię robić. Lubię dziewczyny, lubię wykłady, dlatego to znoszę dobrze. Zwolnienia lekarskie biorę, gdy nie chcę gdzieś pójść.

