Miller o wizycie Merkel w Polsce: Duda się ciągle uczy, ale efektów nie widać. Coś żenującego

Kancelaria Prezydenta nie przewiduje spotkania Andrzeja Dudy z Angelą Merkel, która przyjedzie do Polski na swoją ostatnią, pożegnalną wizytę. – Obawiam się, że ta wizyta spowoduje tylko dodatkowe rysy na wizerunku stosunków niemiecko-polskich. Wygląda bowiem na to, że pan Duda nie znajdzie czasu na spotkanie z panią kanclerz Merkel – mówił w Polsat News Leszek Miller..

– Pan Duda mówi, ze on się ciągle uczy, całe życie się uczy, ale efektów żadnych nie widać. Bo biorąc pod uwagę znaczenie polityczne pani Merkel i pana Dudy – zarówno w ich ojczyznach i w Unii Europejskiej, jak i na arenie międzynarodowej – to zachowanie pana Dudy, który nagle ma wypełniony kalendarz i nie może się spotkać, nie może wręczyć wiązanki kwiatów na pożegnanie i życzyć zdrowia na następne lata, to jest po prostu coś żenującego – oceniał doświadczony polityk.

– I najgorsze, że to powoduje taki klimat, że Polska jest krajem całkowicie nieodpowiedzialnym i gotowym do wykonywania gestów, które budzą zażenowanie – dodawał europoseł. Leszek Miller przypomniał też, że odchodząca liderka była wyjątkowo życzliwa dla naszego kraju. – Przypuszczam, że długo jako Polska nie będziemy mieli tak przyjaznego kanclerza, jakim była pani Merkel – podsumował.

Czytaj też:

Prezydent Duda nie spotka się z Angelą Merkel? WP o kulisach decyzji