Słowa Jarosława Gowina zmieniły bieg programu TVN24. Dziennikarz: To jedno zdanie

Jarosław Gowin był gościem piątkowego wydania „Faktów po Faktach”. Jednym z tematów, które zostały poruszone na antenie TVN24, była obecność Polski w Unii Europejskiej. Lider Porozumienia przyznał, że nie wierzy w scenariusz, zgodnie z którym doszłoby do polexitu. – W wyjście Polski z UE ani w wypchnięcie – w to kompletnie nie wierzę – powiedział Jarosław Gowin.

Jarosław Gowin mówi o „ataku rządu na polską klasę średnią”

Po tej wypowiedzi prowadzący program poinformował, że przewidziany na rozmowę czas antenowy dobiegł końca. – Muszę gwoli uczciwości powiedzieć, że mieliśmy też rozmawiać o Polskim Ładzie, ale nie zostało nam czasu. Chyba panie wicepremierze, panie pośle, musimy się umówić raz jeszcze. Bardzo przepraszam, że ten temat się nie zmieścił – powiedział Piotr Marciniak do polityka. – Jestem do dyspozycji, ale o podatkach na pewno i o ataku rządu na polską klasę średnią na pewno chciałbym z panem porozmawiać – odpowiedział Jarosław Gowin.

– To jedno zdanie. Tak to pan nadal traktuje, że to jest atak? Myślałem, że pan powie, trochę ironizuję, że „żałuję, że odszedłem z rządu, warto było zostać po tych poprawkach do Polskiego Ładu” – kontynuował dziennikarz. – Warto było walczyć o obniżenie podatków. Rząd ustąpił i to blisko o 50 proc., ale to jest zdecydowanie niewystarczające. Skutki tego odczujemy wszyscy, nie tylko przedsiębiorcy, ale oni będą musieli przerzucić te wyższe o blisko 30 proc. podatki, koszty tych podatków, na klientów, na odbiorców ich towarów i usług. Konsekwencją będzie drożyzna – podsumował Jarosław Gowin.

Czytaj też:

Jarosław Gowin zdradza kulisy rządów Zjednoczonej Prawicy. „Dla PiS stałem się osobą trędowatą”