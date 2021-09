Tarcia na linii Polska – UE. Premier Słowenii: Dostrzegam, że są stosowane podwójne standardy

Michał Adamczyk przeprowadził wywiad z premierem Słowenii w programie „Gość Wiadomości”. Prowadzący rozmowę we fragmencie, który został udostępniony w mediach społecznościowych, przypomniał, że Janez Janša „bronił Polski w Brukseli wielokrotnie” i dopytywał o powody, dla których polityk podejmuje takie działania.

Broniłem nie tylko Polski. Walczyłem również o Europę i o nasze wartości. Kiedy słyszę, że pewne instytucje europejskie stawiają Polskę w szeregu tych, którzy są przeciwko europejskim standardom i wartościom, dostrzegam, że są stosowane podwójne standardy i to na wielką skalę – rozpoczął premier Słowenii.

W dalszej części wypowiedzi Janez Janša wspomniał o sytuacji we własnym kraju. – Jeżeli porównamy reformę wymiaru sprawiedliwości, którą realizujecie, z sytuacją w wymiarze sprawiedliwości w moim kraju, to myślę, że ci, którzy zajmują się tym tematem, powinni się skupić bardziej na Słowenii niż na Polsce – stwierdził polityk. – My sami mamy wielkie problemy w tej dziedzinie. I również my musimy przeprowadzić podobną reformę co wy. Nie mamy do tego jednak siły politycznej, bo zbliżają się wybory. Ale mamy problemy strukturalne z wymiarem sprawiedliwości, które wynikają z nie do końca przeprowadzonej transformacji. Nasz system jest ciągle podobny do tego, który istniał w czasach komunizmu – kontynuował.

Premier Słowenii o kwestii praworządności

Premier Słowenii relacjonował także, w jaki sposób wygląda komunikacja z europejskimi politykami z Brukseli. – Mówimy naszym kolegom w Brukseli: popatrzcie, mamy poważny problem. Obserwujemy to, co robi Polska i widzimy też ataki na nią. Zatem powiedzcie nam, co mamy zrobić w naszej sytuacji. A oni milczą i nie dostrzegają problemów z praworządnością i wymiarem sprawiedliwości tam, gdzie faktycznie one mają miejsce. Dlatego też w tej kwestii jestem całkowicie po waszej stronie – powiedział Janez Janša.

twitter

Na Polskę zostaną nałożone kary finansowe?

Przypomnijmy – Komisja Europejska zwróciła się we wtorek 7 września do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Polskę dziennych kar finansowych w celu zapewnienia wykonania postanowienia dotyczącego funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz zawieszenia przepisów wpływających na niezawisłość sędziowską. Kary miałyby obowiązywać do momentu, aż środki nałożone na mocy orzeczenia TSUE nie zostaną w pełni wdrożone.

Czytaj też:

Zjednoczona Prawica dominuje, KO wyprzedza Polskę 2050. Najnowszy sondaż