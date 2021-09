Politycy PiS ostro krytykują UE. A w Brukseli zarabiają krocie

Politycy Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie negatywnie wypowiadali się na temat Unii Europejskiej. Tylko w ostatnich dniach Marek Suski stwierdził, że „Polska walczyła w czasie II wojny światowej walczyła z okupantem sowieckim, a teraz będzie walczyć z okupantem brukselskim”. Z kolei Patryk Jaki dodawał, że „Polska musi się nauczyć, że to nie jest dobry wujek”. Szerokim echem odbiły się też słowa Ryszarda Terleckiego o ewentualnym polexicie. Krytyka UE nie przeszkadza politykom PiS

Ile zarabiają europosłowie?

Miesięczne wynagrodzenie europosła to 38,5 proc. podstawowego wynagrodzenia sędziego Trybunału Sprawiedliwości. Obecnie to 8757 euro miesięcznie, czyli ok. 36 tysięcy złotych brutto. Po odjęciu podatków na rękę jest to około 29 tysięcy złotych.

Ponadto, politycy zasiadający w Parlamencie Europejskim otrzymują 320 euro dziennie (około 1375 złotych) za każdy dzień pracy w Brukseli na zakwaterowanie oraz inne koszty pobytu. Jednocześnie każda z eurodeputowanych może liczyć na 4513 euro miesięcznie (około 19 tysięcy złotych), które mogą być przeznaczane m.in. na wynajem biura poselskiego i koszty jego prowadzenia, a także opłacenie rachunków telefonicznych czy tzw. koszty reprezentacyjne.

Europosłowie mogą także korzystać z darmowych lotów samolotem czy podróży koleją. UE zwraca również 2/3 kosztów opieki medycznej polityków oraz ich najbliższych rodzin. Każdy z polityków ma również prawo do tzw. unijnej emerytury, która wynosi około 3,5 proc. miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny rok sprawowania mandatu. Tak więc po pełnej kadencji, która trwa 5 lat, polityk może liczyć na blisko 6,5 tysiąca złotych miesięcznie.

Europosłowie PiS - ile zarabiają?

Według dziennikarzy Joachim Brudziński zarobił w ubiegłym roku ponad 375 tysięcy złotych (kwota bez diet), a także wzbogacił się o 132-metrowe mieszkanie o wartości 1,2 mln złotych.

Na konto Beaty Szydło trafiło z kolei ponad 483 tysiące złotych. Według oświadczeń majątkowych, w 2019 roku miała na koncie 28 tys. zł i 80 euro oszczędności, dom, użytki zielone, oraz jeden samochód. Na koniec ubiegłego roku miała 78,8 tys. złotych oraz 119,2 tys. euro (około 535 tys. złotych).

