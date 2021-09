Jaki jest prywatnie Jarosław Kaczyński? Posłanka PiS uchyliła rąbka tajemnicy

Podczas programu „W kontrze” emitowanego przez TVP Info Jarosław Jakimowicz zapytał posłankę Prawa i Sprawiedliwości, jaki prywatnie jest Jarosław Kaczyński. – Pani powie, proszę, taką rzecz o prezesie, czego ludzie nie wiedzą, z tego takiego normalnego życia. Jaki to człowiek? – dopytywał prowadzący program.

Jaki jest prywatnie prezes PiS?

– Prezes PiS jest człowiekiem bardzo ciepłym. Ma ogromne poczucie humoru. Czasami z poważną miną potrafi rzucić takie słówko komentarza, że wszyscy, którzy go znają latami, po prostu śmieją się z tego. A ludzie, którzy go mniej znają, są cokolwiek zdziwieni – zdradziła Anna Paluch.

Posłanka PiS podkreśliła, że Jarosław Kaczyński ma duże zasoby empatii, ciepła wewnętrznego i właśnie poczucie humoru. – To jest sympatyczny człowiek, otwarty. My się znamy ponad 30 lat zarówno ze śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim, jak i z prezesem. Ja jestem stara gwardia, zakon PC, więc to już 30 lat nam stuknęło – zaznaczyła parlamentarzystka.

– Poczucie humoru pana prezesa często widać. Wierzymy, bo widzimy, że tak rzeczywiście jest – podsumowała druga prowadząca Magdalena Ogórek.

