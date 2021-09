Jarosław Jakimowicz tłumaczy się na antenie TVP Info: To nie jest też tak, że ktoś mi każe o to pytać

Jarosław Jakimowicz na antenie TVP Info odniósł się do wczorajszego wydania programu „W kontrze”, w którym gościem była posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Paluch. – Ja wczoraj panią posłankę spytałem o prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Proszę mi wierzyć, to nie jest też tak, że ktoś mi każe też o to pytać albo ktoś mi, nie wiem, pisze scenariusze – powiedział prowadzący.

– Ja naprawdę jestem ciekaw, jeżeli mam rozmówcę, który 30 lat zna pana Jarosława Kaczyńskiego, który jest owiany taką legendą, tyle się różnych rzeczy mówi. To ja dlatego pytam z ciekawości i myślę, że to powinno też interesować wszystkich państwa, a nie tylko rzeczy i głupoty, które ktoś tam opowiada, nie wiem, o karcie, kocie i rodeo, i jakichś tam jeszcze innych rzeczach – stwierdził Jarosław Jakimowicz.

Jaki jest Jarosław Kaczyński? Posłanka PiS opowiedziała o prezesie

W sobotnim wydaniu programu „W kontrze” Anna Paluch opowiedziała, jaki prywatnie jest prezes Prawa i Sprawiedliwości. – Prezes jest człowiekiem bardzo ciepłym. Ma ogromne poczucie humoru. Czasami z poważną miną potrafi rzucić takie słówko komentarza, że wszyscy, którzy go znają latami, po prostu śmieją się z tego. A ludzie, którzy go mniej znają, są cokolwiek zdziwieni – powiedziała.

Posłanka PiS podkreśliła, że Jarosław Kaczyński ma duże zasoby empatii, ciepła wewnętrznego i poczucie humoru. – To jest sympatyczny człowiek, otwarty. My się znamy ponad 30 lat zarówno ze śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim, jak i z prezesem – zaznaczyła parlamentarzystka.

Czytaj też:

Sondaż. Czy sytuacja na granicy z Białorusią zagraża bezpieczeństwu Polski?