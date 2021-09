„Kaczyński zapłodnił intelektualnie Suskiego?”. Radosław Fogiel zmierzył się z nietypowym pytaniem

W programie „Śniadanie Rymanowskiego” prowadzący przytoczył wypowiedź Ryszarda Terleckiego, która w ostatnich dniach była szeroko komentowana. – Marszałek Terlecki powiedział tak: „Jeśli pójdzie tak, jak się zanosi, to musimy szukać rozwiązań drastycznych. Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili, i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla Unii jest bardzo silne, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i ograniczy nasz rozwój" – zacytował Bogdan Rymanowski i poprosił o komentarz Bartosza Arłukowicza.

Bartosz Arłukowicz: To jest bardzo niebezpieczna gra

– To jest efekt polityki prowadzonej przez PiS od wielu lat. Coś, co kiedyś wydawało nam się nieprawdopodobne, że w Polsce znajdzie się siła polityczna, która będzie dążyła do tego, żeby Unię opuścić… Bo to, co mówi marszałek Terlecki to jedno, ważne jest też to, co powiedział – dla mnie wybitny przedstawiciel PiS – Marek Suski – rozpoczął polityk. – Marek Suski był łaskaw powiedzieć, że my jesteśmy pod okupacją brukselską. Znam Marka Suskiego od wielu lat, bo pracowaliśmy w Sejmie przez wiele lat i wiem jedno, tego nie mógł wymyślić Marek Suski, tych słów. To są słowa, które z całą pewnością padały na Nowogrodzkiej lub w towarzystwie politycznym, w którym Marek Suski się obraca. To jest bardzo niebezpieczna gra – ocenił Bartłomiej Arłukowicz.

Czytaj też:

Suski: Polska walczyła z okupantem sowieckim, będziemy walczyć z okupantem brukselskim

Bogdan Rymanowski dopytał, czy europoseł „chce powiedzieć, że to jest myślenie Jarosława Kaczyńskiego”. – Ja uważam, że jest to myślenie Jarosława Kaczyńskiego – odpowiedział polityk. – Jeżeli Jarosław Kaczyński w sposób świadomy podejmuje decyzje np. o dewastacji systemu sprawiedliwości w Polsce, czy upolitycznieniu prokuratury, czy wszystkie te inne rzeczy, które dzieją się w dyskusjach z Brukselą, to Jarosław Kaczyński wie, że Bruksela nie może pozwolić na łamanie prawa wprost i niestosowanie zasad wspólnoty – kontynuował polityk. Bartosz Arłukowicz zaznaczył, że „Jarosław Kaczyński prowadzi grę, która jest dla Polski bardzo niebezpieczna i zatrzymać to można tylko w jeden sposób: kartką przy urnie wyborczej”.

Radosław Fogiel o obecności Polski w UE

W dalszej części programu głos zabrał wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. – Czy rzeczywiście jest tak, jak sugeruje poseł Arłukowicz, że w jakimś sensie Jarosław Kaczyński zapłodnił intelektualnie Marka Suskiego i powiedział, co powiedział? – zapytał w pewnym momencie Bogdan Rymanowski. Radosław Fogiel odpowiedział jednoznacznie.

– Stanowisko Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości wobec polskiego członkostwa w Unii Europejskiej jest stałe, niezmienne. Jesteśmy zadowoleni z tego, że Polska do UE dołączyła, że jest jej członkiem. PiS się włączało w kampanię referendalną przed akcesją – powiedział wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Polityk apelował również, aby przedstawiać wypowiedź Ryszarda Terleckiego w całości, a nie omawiać jedynie jej pierwszą część.

Czytaj też:

Jarosław Jakimowicz tłumaczy się na antenie TVP Info: To nie jest też tak, że ktoś mi każe o to pytać