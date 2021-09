Sonda o Macieju Stuhrze w TVP Info, komentatorzy „#Jedziemy”: Typowy głos patocelebrytów, zabrzmiało jak jojczenie

W programie „#Jedziemy” w TVP Info w poniedziałek pokazano wyniki sondy ulicznej, którą przeprowadziła Ksenia Kodymowska z TVP Info. Córka „Kodyma”, czyli Jędrzeja Kodymowskiego, lidera zespołu Apteka, czasem występującego w programie Michała Rachonia, chciała poznać opinie Polek i Polaków na temat jednego z wpisów aktora Macieja Stuhra. Widzowie najpierw usłyszeli pytanie z sondy, które brzmiało:

– Dlaczego Maciej Stuhr po meczu Polska – Anglia wyśmiewa i szydzi z Polaków?

Później pokazano plansze, na których umieszczono fragmenty wpisu Stuhra z Facebooka. Aktor po meczu Polska – Anglia dobitnie skomentował gwizdy na stadionie, które rozległy się, gdy Wyspiarze uklęknęli na znak sprzeciwu wobec systemowego rasizmu. Stuhr pisał m.in.: „Polscy kibice wygwizdali antyrasistowską akcję. Nie”nie poparli„. Wygwizdali”; „Po prostu tacy jesteśmy i tego chcemy. Nie szczepimy się, nienawidzimy czarnych, Żydów i pedałów, nie chcemy pomagać innym, gardzimy nauką, sztuką, prawem”.

Sonda o Macieju Stuhrze w TVP Info. „Nie słucham takich wypowiedzi głupich”

Po krótkiej prezentacji i podsumowaniu wpisu Stuhra (powstał tuż po meczu, aktor opublikował go w środę w środku nocy, a więc kilka dni temu) widzowie „#Jedziemy” mogli zapoznać się z kilkoma opiniami z sondy.

– Takie potępianie całego społeczeństwa, jest po prostu nieetyczne, ja sobie nie życzę po prostu; Nawet nie chce mi się tego komentować, szczerze powiedziawszy, nie wiem, po co nastawiać przeciwko sobie Polaków; Słyszymy z ust, że tak powiem, tych na świeczniku, takie słowa i to jest przykład; To jego widocznie są poglądy, są tacy ludzie; Ja robię swoje i nie słucham takich wypowiedzi głupich – wyliczali ankietowani przez Kodymowską.

Goście Rachonia o Macieju Stuhrze. „Typowy głos patocelebrytów”, „zabrzmiało jak jojczenie”

Po emisji komentarzy ludzi, głos zabrali goście Rachonia. Zbigniew Górniak z TVP Opole stwierdził, że sondaż była „świetna”, a sam Stuhr wygaduje bzdury.

– Mnie w tej wypowiedzi Macieja Stuhra uderza jedno, jej niesamowity prymitywizm, jej niski intelektualny poziom, to zabrzmiało jak jojczenie dwunasto-trzynastolatki, takiej gimnazjalistki, która właśnie wróciła z marszu KOD, czy pań spod błyskawic (nawiązanie do Strajku Kobiet – red.) i próbuje się wymądrzać – dowodził Górniak.

Proszony o podsumowanie na koniec programu, wyraźnie rozbawiony Marian Kowalski, orzekł z kolei: