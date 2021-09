Kancelaria Prezydenta planuje milionowe remonty. Największe sumy pochłoną rezydencje w Wiśle i na Helu

Jak podaje gazeta, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta przeznaczyło 22 miliony na wielki przetarg budowlany. Nowe inwestycje mają dotyczyć wszystkich budynków podległych Kancelarii. Pod koniec sierpnia pojawiły się kolejne szczegóły przetargu, z których wynika, jakie kwoty Kancelaria zamierza przeznaczyć na remonty konkretnych miejsc.

Miliony złotych na remonty w rezydencjach prezydenta

Choć wymienione sumy są wstępne, to pokazują kierunek inwestycji. Na pierwszym miejscu wskazano rezydencję prezydenta na Helu. Łączna wartość remontów ma wynieść co najmniej 2,36 mln zł. Z kolei w przypadku rezydencji w Wiśle, która znalazła się na drugim miejscu, wydane zostanie co najmniej 3,36 mln zł. Co dokładnie wymaga remontu we wspomnianych rezydencjach – nie jest jasne. W przypadku rezydencji na Helu pojawia się m.in. remont systemu odprowadzania deszczówki, instalacja paneli fotowoltaicznych, czy remont schodów.

Na trzecim miejscu listy przetargowej pojawiły się z kolei wszystkie pozostałe nieruchomości podlegające Kancelarii – podaje „Rz”. Łączna suma przeznaczona na inwestycje w tych miejscach to minimum 6,9 mln zł. Wśród pozostałych nieruchomości prezydenta znajdują się m.in. Pałac Prezydencki i kilka innych budynków w Warszawie, czy też rezydencje w Klarysewie, Promniku i Ciechocinku.

