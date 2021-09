Hołownia krytykuje Dudę nawiązując do słynnego wywiadu. „Trzeba być twardym”

Szymon Hołownia został zapytany w programie Onet Rano, czy Andrzej Duda mógłby zawetować tzw. lex TVN. Lider Polski 2050 ironizował nawiązując do wywiadu prezydenta sprzed kilku miesięcy. – Jeśli masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię coś rozbije, jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów – mówił wówczas Andrzej Duda.

– Niezwykłe, ta odwaga. Trzeba być twardym. Nigdy nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo musisz być twardym, żeby napisać tweeta po kolejnym meczu polskiej reprezentacji, a jak przyjeżdża kanclerz Niemiec Angela Merkel do Warszawy, to nie masz dla niej czasu. Niepojęte to jest dla mnie – komentował lider Polski 2050.

Lex TVN. Lider Polski 2050 o „pokazie siły w Sejmie”

Lider Polski 2050 spekulował, że PiS może zdecydować się na „pokaz siły w Sejmie” albo odesłać ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, na którego czele stoi Julia Przyłębska. Według byłego kandydata na prezydenta „w tej sprawie nie chodzi o wolne media czy o uporządkowanie rynku medialnego”, tylko o „sprawdzanie tego, czy Jarosław Kaczyński ma jeszcze większość w Sejmie”. – Zobaczymy, jak to się skończy. Ten układ się buja. Pytanie, kiedy się wywróci. Tego nie wiem, ale te wstrząsy są naprawdę silne – zakończył Hołownia.

