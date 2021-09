Jaki plan ma opozycja? Radosław Sikorski oburzony pytaniami dziennikarki. „Co ja pani poradzę?”

Początek rozmowy nie zwiastował problemów polityka PO. Europoseł Radosław Sikorski komentował niedawne wypowiedzi polityków PiS – Ryszarda Terleckiego i Marka Suskiego na tematem konfliktu między Polską a Komisją Europejską. – PiS czuje się ideowo obcy w Europie, uważa się za jedynych szlachetnych i jedynych spadkobierców cywilizacji zachodniej. Oni przyjęli rosyjską retorykę, że Zachód jest zgniły – mówił.

– UE musi przywoływać PiS do porządku, bo inaczej sama się rozpadnie – dodał w komentarzu do wniosku KE do TSUE, w którym Komisja żąda nałożenia na nasz kraj kar finansowych.

Jaki plan ma opozycja? Radosław Sikorski oburzony pytaniami dziennikarki

Po wymianie zdań na temat działań Prawa i Sprawiedliwości, prowadząca zadała Sikorskiemu pytanie o działania opozycji. – Czy odpowiedzią na walkę z PiS jest piłowanie katolików i zamykanie szpitali? – mówiła, nawiązując do kontrowersyjnych wypowiedzi polityków KO z ostatnich tygodni. – Gdyby jakakolwiek inna partia okłamała Polaków w sprawie katastrofy smoleńskiej, wmawiając, że tam był zamach, to nie miałaby 30 a 3 proc. poparcia. Na tym przykładzie widać jednak, że narodowy socjalizm i szczucie są skuteczne – stwierdził Sikorski.

Prowadząca Katarzyna Kolenda-Zaleska powtórzyła jednak pytanie – co w takiej sytuacji planuje zrobić opozycja? – Czasami ludziom nie da się niektórych rzeczy wytłumaczyć. Niektórym nie udaje się przekazać podstawowej wiedzy i opozycji nie udaje się im wyjaśnić, że PiS kłamie, co ja na to pani poradzę? – odpowiedział Sikorski.

– W takim razie, pan podważa istnienie opozycji – skomentowała prowadząca. – Opozycja może przekazywać, jak jest, a niektórzy i tak w to nie wierzą. Ile osób nie chce się zaszczepić, choć nauka mówi jasno, że to pomaga? Czego pani od nas wymaga, stawania na głowie? – oburzał się polityk. – Opozycja powinna stanąć na głowie... – zauważyła dziennikarka.

– Opozycja może nazywać to, co się dzieje. Pani teraz obwinia opozycję za to, co robi PiS. To jest jakaś perwersja – kontynuował Sikorski. – Proszę obwiniać tych, którzy sprostytuowali TVP – tu jest pies pogrzebany – dodał.

