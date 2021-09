Sondaż „Wprost”: Kto popiera wyjście Polski z Unii Europejskiej? Niektóre wyniki zaskakują

W ostatnim czasie pierwszoligowi politycy Prawa i Sprawiedliwości w chłodnych słowach wypowiadali się o Unii Europejskiej i przyszłości Polski w tej wspólnocie. Dużym echem odbiły się słowa Marka Suskiego, który stwierdził, że „Polska walczyła w czasie II wojny światowej walczyła z okupantem sowieckim, a teraz będzie walczyć z okupantem brukselskim”. Od wypowiedzi posła nie odcięli się w zdecydowany sposób jego koledzy. Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu o ewentualnym polexicie dywagował z kolei wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki.

Spór Polski z Unią Europejską

W cieniu politycznej retoryki narasta spór o wiele poważniejszy, bo grożący konsekwencjami finansowymi. Nieoficjalnie wiadomo, że grupa krajów popiera Komisję Europejską w postulacie powiązania wypłaty środków na Krajowe Plany Odbudowy po pandemii z przestrzeganiem zasad praworządności. A z tym, jak wiadomo – w opinii KE – polski rząd ma problem. Kością niezgody jest m.in. reforma sądownictwa skutkująca zdaniem unijnych polityków jego upolitycznieniem. Najnowsza odsłona tego sporu to wniosek Komisji Europejskiej do TSUE, w którym KE domaga się kar finansowych dla Polski za niestosowanie się do wyroku w sprawie zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej SN.

Innymi punktami zapalnymi są m.in. przyjmowane przez samorządy uchwały o strefach wolnych od LGBT, które mogą pozbawić m.in. Małopolskę miliardów euro. Wzajemnych relacji nie ułatwia fakt, że w Trybunale Konstytucyjnym rozstrzygany jest wniosek premiera podważający zasadę prymatu unijnego prawa nad krajowym.

Sondaż „Wprost” . Czy Polska powinna opuścić Unię Europejską?

W takiej sytuacji w przestrzeni publicznej pojawia się pytanie, czy działania rządu to preludium do opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej. Czy grozi nam widmo polexitu? O nastroje w tej sprawie zapytaliśmy w sondażu przeprowadzonym przez pracownię United Surveys.

Jego wyniki pokazują, że w naszym kraju eurosceptycy są w dużej mniejszości. Zdaniem 65 proc. ankietowanych Polska powinna zdecydowanie pozostać w UE. Według 20,8 proc. – raczej powinna. Łącznie daje to 85,8 proc. zwolenników obecności Polski w unijnych strukturach. „Twardych” eurosceptyków jest w naszym kraju zaledwie 1,4 procent. Taki odsetek ankietowanych wskazał, że nasz kraj powinien zdecydowanie opuścić UE. 7,4 proc. osób wskazało, że Polska raczej powinna wyjść z UE. 5,5 proc. osób nie ma zdania w tej sprawie.

Starsi Polacy popierają Unię

Co ciekawe, najwięcej zdecydowanych zwolenników UE znajdziemy w grupie wiekowej 70+ (90 proc. wskazań dla odpowiedzi „zdecydowanie pozostać” ), a najmniej – w grupie 18-29 lat (35 proc. za „zdecydowanie pozostać” ). Równocześnie 51 proc. ankietowanych z tej grupy wskazało, że Polska raczej powinna pozostać w UE, co łącznie daje 86 proc. „pozytywnych” odpowiedzi..

Nastroje wobec Unii niewiele różnią się w zależności od miejsca zamieszkania. Najwięcej eurosceptyków znajdziemy wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (łącznie 17 proc.) oraz Konfederacji (łącznie 38 proc.). Podobnie sprawa się ma, jeśli chodzi o preferencje w ostatnich wyborach prezydenckich. W swoim elektoracie najwięcej przeciwników UE zgromadzili kandydat partii rządzącej (a zarazem były europoseł) Andrzej Duda (14 proc.) i Krzysztof Bosak z Konfederacji (43 proc.)

Kaczyński: Polexitu nie będzie

W środę głos ws. możliwości polexitu zabrał Jarosław Kaczyński. Prezes PiS w wypowiedzi dla PAP jasno zadeklarował, że Polska nie opuści Unii Europejskiej. Równocześnie podkreślił, że nasz kraj „chce pozostać suwerennym państwem” .

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys dla Wprost w dniu 10 września metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie 1000 osób.

