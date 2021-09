Tak Donald Tusk uderzy w Szymona Hołownię? „SE” o zaskakującym transferze

Drogi Joanny Muchy z Platformą Obywatelską rozeszły się na dobre 20 stycznia tego roku, kiedy to posłanka po 17 latach w PO dołączyła do (wówczas jeszcze) ruchu Szymona Hołowni Polska 2050. Wcześniej nie kryła negatywnej oceny poczynań ówczesnego przewodniczącego partii, Borysa Budki. – Nie wierzę, że partia jeszcze kiedykolwiek wygra wybory – tłumaczyła. Przyznała też, że miała zostać szefową Instytutu Obywatelskiego, ale tak się nie stało, mimo że miała bardzo dokładnie przygotowaną koncepcję instytutu.

Tusk namówi Muchę do powrotu?

Jak donosi „Super Express” , może być jednak tak, że Joanna Mucha długo nie zagrzeje miejsca w szeregach posłów Polski 2050. Według informatorów dziennika, posłanka rozważa bowiem powrót do Platformy Obywatelskiej, w której zaszła istotna zmiana – na czele partii staną Donald Tusk. Powodem wahań byłej minister mają być spadające sondaże ugrupowania Hołowni i zła atmosfera wśród nielicznych jego posłów. Parol na Joannę Muchę miał zagiąć sam Donald Tusk, jej były szef w rządzie. Transfer i poważny cios w Hołownię ma być już przesądzony. – To już kwestia czasu – komentował jeden z informatorów „SE”.

Joanna Mucha dementuje

Choć dziennik kontaktował się z Joanną Muchą, ta nie skomentowała na jego łamach spekulacji o odejściu z ugrupowania Szymona Hołowni. Do artykułu ostro odniosła się we wpisie na Twitterze. „ Jakie »źródła«, takie newsy i taka gazeta. Proponuję używać jej w toalecie, do niczego więcej się nie nadaje” – napisała posłanka. Stwierdziła też, że nic w artykule nie jest prawdą, a ona sama z nikim nie rozmawiała o powrocie do partii.