Zjednoczona Prawica z nowym koalicjantem? Bielan o negocjacjach i możliwym terminie

Po wyjściu Porozumienia Jarosława Gowina z koalicji, Zjednoczona Prawica składa się tylko z Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. Jednak jeszcze przed sierpniową dymisją Gowina było jasne, że w siłę zacznie rosnąć Partia Republikańska Adama Bielana, europosła, który w lutym tego roku wystąpił przeciwko Gowinowi, doprowadzając ostatecznie do rozłamu w Porozumieniu.

Porozumienie w lutym 2021 roku opuścili (wyrzucał ich Jarosław Gowin): Michał Bortniczuk, Michał Cieślak, czy Jacek Żalek. W tym czasie powstała pod auspicjami Bielana Partia Republikańska, do której wyżej wspomniani dołączyli.

Mimo tego rozłamu partia Gowina pozostała w koalicji, ale wszystko zmieniły wydarzenia z początku sierpnia tego roku, gdy pozostali w Porozumieniu posłowie zaczęli się buntować przeciwko Lex TVN oraz niektórym rozwiązaniom z Polskiego Ładu. Ostatecznie Gowin stracił stanowisko w rządzie, a jego partia wyszła z koalicji. Lider Porozumienia stracił jednak część posłów, ponieważ po całej wolcie został w kole parlamentarnym z 5 posłami u boku. Reszta w znaczącej większości po prostu pozostała w klubie Prawa i Sprawiedliwości.

To z kolei doprowadziło do małego zamieszania: część posłów pozostała w klubie PiS, ale nie zmieniła przynależności partyjnej. Część byłych członków Porozumienia dołączyła do tej formacji wcześniej, niektórzy najpierw... opuścili PiS, by wrócić do Zjednoczonej Prawicy „naokoło”, właśnie przez akces do partii Bielana.

Na stronach Partii Republikańskiej czytamy, że aktualni członkowie to:

Adam Bielan (europoseł),

Kamil Bortniczuk (ex-Porozumienie, poseł),

Michał Cieślak (ex-Porozumienie, poseł, minister ds. samorządu terytorialnego),

Lech Kołakowski (ex-PiS, poseł),

Włodzimierz Tomaszewski (ex-Porozumienie, poseł),

Jacek Żalek (ex-Porozumienie, poseł).

Na tej liście brakuje przyjętych z PiS: Arkadiusza Czartoryskiego oraz Małgorzaty Janowskiej. Ta dwójka razem ze Zbigniewem Girzyńskim w pewnym momencie zdecydowała, że odchodzi partii Jarosława Kaczyńskiego, po czym w kilka tygodni zmieniła zdanie. Wyjątkiem był Girzyński, który dołączył do koła Polskie Sprawy.

Bielan dla PAP: Do podpisania umowy koalicyjnej dojdzie jeszcze we wrześniu

Po tej serii wydarzeń niemal pewne było, że Partia Republikańska wejdzie w skład koalicji rządzącej, zwłaszcza że i bez oficjalnego dokumentu jej posłowie i posłanki wspierali PiS i Solidarną Polskę w Sejmie. Otwarcie na ten temat mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową Adam Bielan, prezes tej formacji. Jak przekazał, w ostatnim czasie sporo rozmawiał z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i obydwaj są na ostatniej prostej do osiągnięcia porozumienia w sprawie koalicji.

– Mamy 80 proc. spraw przedyskutowanych. Potrzebujemy jeszcze jednego, może dwóch spotkań, aby uzgodnić resztę kwestii. Mam nadzieję, że do podpisania umowy koalicyjnej dojdzie jeszcze we wrześniu – powiedział PAP Adam Bielan.

