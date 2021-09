Sondaż: 6 ugrupowań w Sejmie. PiS wciąż najmocniejsze

Z sondażu dla WP wynika, że obecnie Prawo i Sprawiedliwość poparłoby 36,4 proc. Polaków, co stanowi wzrost o 2,2 pkt. procentowego w stosunku dla takiego samego badania sprzed tygodnia. Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska z 22,3 proc. głosów. To spadek aż o 5,3 pkt. procentowego. Na trzecim miejscu utrzymuje się Polska 2050 Szymona Hołowni, która liczyć może na 9,2 proc. głosów. Tu spadek jest nieznaczny, bo wynoszący tylko 0,8 pkt. proc.

Na czwarte miejsce wskoczyła Konfederacja, na którą głosować chce 8,8 proc. ankietowanych. To przyrost o 2,9 pkt. proc. Piąta jest Lewica z 6,8 proc. głosów, a szóste Polskie Stronnictwo Ludowe z 5,2 proc. głosów. W przypadku tych dwóch ostatnich ugrupowań zmiany poparcia w stosunku miesiąc do miesiąca były nieznaczne (0,1 i 0,2 pkt. proc.). Trudności z wyborem miało aż 11,3 proc. głosujących.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższym czasie, swój udział „zdecydowanie” zadeklarowało 41,3 proc. pytanych. „Raczej” poszłoby do urn 12,4 proc. uprawnionych do głosu. „Zdecydowanie nie” odpowiedziało 25,c proc. Polaków, a „raczej nie” 12,1 proc. Liczba osób niezdecydowanych to 8,9 proc.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony 10 września metodą CATO na reprezentatywnej próbie tysiąca osób.

