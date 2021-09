Posłanka PO znalazła w skrzynce na listy nóż i groźby. 39-latek został zatrzymany

Kilka dni temu Małgorzata Chmiel w skrzynce na listy swojego biura poselskiego, które znajduje się w gdańskiej Oliwie, znalazła przesyłkę. W środku był nóż kuchenny i list z groźbami karalnymi. Posłanka Platformy Obywatelskiej o zdarzeniu poinformowała policję. Podejrzany w sprawie mężczyzna został zatrzymany. Jak podaje wp.pl, wrzucał on kolejne kartki do skrzynki pocztowej w chwili, gdy w środku biura policjanci spisywali zeznania posłanki. 39-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala specjalistycznego. Funkcjonariusze policji prowadzą działania w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia.

„Mam nadzieję, że takich zdarzeń więcej nie będzie”

Niedługo po zdarzeniu przy biurze posłanki PO zostały zamontowane kamery. – Po tym przypadku kamery zostają przy biurze. Mam nadzieję, że takich zdarzeń więcej nie będzie, szczególnie, że swoimi wypowiedziami staram się nie budzić agresji – powiedziała Małgorzata Chmiel w rozmowie z Wirtualną Polską. Jak przypomina portal, to nie pierwszy raz, gdy posłanka PO czuła się zagrożona. W czerwcu 2020 roku w samochodzie posłanki zostały przebite opony.

