Paweł Kukiz nie jest pewny losów ustawy antykorupcyjnej? „Różne rzeczy widziałem w polityce”

– Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Jestem 6 lat w polityce i różne rzeczy się zdarzały. Różne rzeczy widziałem w polityce – mówił Kukiz pytany przez dziennikarza TVP o swoje wątpliwości dotyczące losów ustawy antykorupcyjnej. Polityk twierdził, że „jak na razie” pomiędzy nim i PiS można mówić o współpracy. Wcześniej wielokrotnie zastrzegał jednak, że wszystko zależy od wprowadzania jego postulatów w życie.

M.in. 5 września Polska Agencja Prasowa zapytała Pawła Kukiza, co się stanie, jeśli jednak PiS nie poprze jego projektu ws. zwalczania korupcji. Szef Kukiz'15 odpowiedział wtedy, że jeśli jego ustawa antykorupcyjna nie zostanie przyjęta, to PiS nie ma co liczyć na wsparcie jego koła. – Jest więc oczywistym, że jeśli na najbliższym Sejmie nie będzie uchwalona nasza ustawa antykorupcyjna, to nie będziemy głosować tak jak Prawo i Sprawiedliwość – oświadczył.

W trakcie środowego wywiadu w TVP Pawła Kukiza pytano też, czy nie załamał się pod naporem hejtu, który spłynął na niego po kontrowersyjnej reasumpcji głosowania. – Przyjemne to nie było, to z pewnością. Patrząc na priorytety, trudno brać to mocno do siebie – zastrzegał. – Ludzie nie rozumieją. Są podatni na propagandę medialną, mało myślą samodzielnie. To wina także ustroju, zwalniającego ludzi z odpowiedzialności – podkreślał i zaznaczył, że ma na myśli propagandę ze wszystkich stron politycznego sporu.

Kukiz sprzymierzony z PiS. Pierwszy test dla władzy

Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz'15, jeszcze przed wakacjami zawiązał współpracę z partią rządzącą. Jak wtedy zaznaczał, nie wchodzi do koalicji Zjednoczonej Prawicy, a on i jego ludzie będą głosować razem z PiS w ramach prostej wymiany: ustawy za ustawy. – Pomagamy sobie wzajemnie przy realizacji punktów programowych jednej i drugiej opcji – mówił w czerwcu.

Wśród ustaw, które Kukiz chce przyjąć z poparciem PiS, znalazła się tzw. ustawa antykorupcyjna, zakładająca dotkliwsze karanie osób skazywanych za przestępstwa korupcyjne. Koło Kukiz'15 ma zaledwie 4 posłów, więc do przyjęcia projektu potrzebuje wszystkich głosów z klubu PiS (po roszadach, rozłamie w koalicji i odejściu Porozumienia liczy 227 posłów i posłanek).

Teraz porozumienie Kukiza z PiS czeka pierwszy test, ponieważ ustawą antykorupcyjną Sejm zajmie się 15 września.

Czytaj też:

Opozycja przegłosuje rewolucyjne zmiany w Sejmie? Bliski głosowania „za” także Paweł Kukiz