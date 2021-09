Posłowie PiS wyszli, gdy pojawił się Banaś. Szef NIK nie zostawił tego bez komentarza

Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, w środę zjawił się w Sejmie, by przedstawić posłom i posłankom informacje na temat głośnej kontroli NIK, po której Izba złożyła zawiadomienia do prokuratury m.in. na działania Poczty Polskiej i PWPW w trakcie przygotowań do tzw. wyborów kopertowych.

Według NIK przygotowania do wyborów prezydenckich z 10 maja 2020 roku (ostatecznie się nie odbyły) były prowadzone bez podstaw prawnych. Te same zarzuty wobec działań władz w tej sprawie Banaś powtórzył w parlamencie 15 września. Jak zwracali uwagę przedstawiciele opozycji, gdy Banaś stanął na mównicy, posłowie i posłanki PiS zaczęli opuszczać salę, puste zrobiły się też ławy rządowe.

Czytaj też:

Banaś w Sejmie o wyborach kopertowych. Opozycja grzmi: „Historia bezprawia”, „największy wyciek danych”

Sejm. Banaś komentuje nieobecność PiS na sali

Już po wystąpieniu w Sejmie Marian Banaś postanowił dosadnie podsumować tę sytuację. Na Twitterze zamieścił zdjęcie z parlamentu (z zaznaczonymi na czerwono pustymi ławami) i dopisał do niego:

„Mieli odwagę zmarnować 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. Nie mają odwagi o tym słuchać”.

O tę nieobecność na sali posłów PiS pytano także podczas konferencji prasowej rzecznika rządu Piotra Müllera. Jedna z dziennikarek pytała, czy to nie była oznaka lekceważenia szefa NIK. – Źle pani odbiera tę sytuację, jak mówię, przede wszystkim, my odnosimy się do faktów z raportu NIK-u i do nich odnosimy się pisemnie (...). Debata publiczna, sejmowa, zazwyczaj ma wysoką temperaturę sporu i bardzo rzadko ma na celu wymianę merytorycznych informacji – mówił rzecznik rządu.

Czytaj też:

Poseł policzył posłów PiS, którzy jednak zostali na sali. Po chwili musiał się poprawić