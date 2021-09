Bartosz Arłukowicz o polexicie: Zostaniemy z Putinem sami. Oko w oko

Przypomnijmy, że temat polexitu wybrzmiał po wypowiedzi wicemarszałka Sejmu i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego. Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Terlecki wspomniał o wniosku Komisji Europejskiej do TSUE, w którym Komisja żąda kar finansowych dla Polski za niestosowanie się do wyroków unijnego Trybunału. Terlecki uznał wówczas, że konieczne mogą być „rozwiązania drastyczne”, jeśli konflikt z KE będzie się zaostrzał. Oliwy do ognia dolał również poseł PiS Marek Suski, który podczas wizyty w Radomiu mówił o „walce z brukselskim okupantem”.

O to, czy Polska powinna opuścić Unię Europejską, zapytaliśmy również w sondażu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie „Wprost”. Jego wyniki pokazują, że w naszym kraju eurosceptycy są w dużej mniejszości. Zdaniem 65 proc. ankietowanych Polska powinna zdecydowanie pozostać w UE. Według 20,8 proc. – raczej powinna. Łącznie daje to 85,8 proc. zwolenników obecności Polski w unijnych strukturach. „Twardych” eurosceptyków jest w naszym kraju zaledwie 1,4 procent. Taki odsetek ankietowanych wskazał, że nasz kraj powinien zdecydowanie opuścić UE. 7,4 proc. osób wskazało, że Polska raczej powinna wyjść z UE. 5,5 proc. osób nie ma zdania w tej sprawie.

Co ciekawe, najwięcej zdecydowanych zwolenników UE znajdziemy w grupie wiekowej 70+ (90 proc. wskazań dla odpowiedzi „zdecydowanie pozostać”), a najmniej – w grupie 18-29 lat (35 proc. za „zdecydowanie pozostać”).

Bartosz Arłukowicz: Zostaniemy z Putinem sami. Oko w oko

Do ewentualności polexitu odniósł się w programie „Onet Rano” europoseł KO Bartosz Arłukowicz. – To jest polexit. To się niestety dzieje. Politycy mówią wprost o wojnie hybrydowej, o okupacji brukselskiej. Ten rząd wyprowadza nas dzisiaj z Unii i wpycha nas wprost w ręce Putina. Zostaniemy z Putinem sami. Oko w oko – komentował.

– Nie odgrywamy dzisiaj żadnej ważnej roli w UE, ponieważ jesteśmy skupieni na wewnętrznej polityce partyjnej. Inne rządy skupione są na tym, jak odbudować gospodarkę swoich państw, jak przygotować się do czwartej fali. Jesteśmy jedyny państwem w Europie, w którym widzimy lekarzy w namiotach, a nie w szpitalach – dodał.

