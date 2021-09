Rzecznik MSZ Izraela chce wycofania nowelizacji Kpa w Polsce

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela skomentował sprawę nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego w Polsce. Lior Haiat podkreślił w rozmowie z Onetem, że „przyjęcie ustawy mocno wpłynie na relację pomiędzy krajami”. Rzecznik MSZ zaznaczył, że przepisy „będą miały negatywny efekt dla ocalałych z Holokaustu i ich rodzin”.

Rzecznik MSZ Izraela Lior Haiat chce zmiany w polskim prawie

– Dyplomacja to trudna sztuka innowacji i kreatywności. Powinno znaleźć się rozwiązanie, które pozwoli ocalałym z Holokaustu, do bycia uprawnionymi do swojej pamięci, do bycia powiązanymi z życiem, które wiedli w Polsce przed czasami Holokaustu. W polskiej polityce powinna być zmiana, która to uwzględni – powiedział Haiat.

Rzecznik izraelskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że dojdzie do zmiany. Zwrócił uwagę, że w Izraelu znajduje się duża społeczność polskich potomków. – Wiele osób, które są ważne dla naszej historii, zostało pochowanych w Polsce przed Holokaustem i w czasie jego trwania – mówił Haiat. Rzecznik MSZ chciałby, aby Polska „wycofała nowe prawo i zmieniła sposób, w jaki będzie dotykało ofiary i ocalałych z Holokaustu”.

Nowelizacja Kpa wchodzi w życie

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wchodzi w życie w 16 września. Zmiany będą dotyczyć decyzji rentowych, budowlanych czy związanych z ochroną środowiska. Nie będzie można stwierdzić ich nieważności, jeśli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło co najmniej 10 lat. Postępowania nieważnościowe wszczęte po 30 latach od otrzymania decyzji zostaną umorzone.

