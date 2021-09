Zakończyło się posiedzenie komitetu PiS. Podjęto dwie uchwały, jedna dotyczy UE

W środę 15 września Anita Czerwińska poinformowała o przebiegu posiedzenia komitetu Prawa i Sprawiedliwości, na którym zostały podjęte dwie uchwały. – W związku z tym, że pojawiają się w ostatnim czasie kłamliwe informacje na temat stanowiska PiS w sprawie przynależności Polski do UE, postanowiliśmy uchwałą komitetu politycznego odnieść się do tego. Uchwała nosi tytuł „W sprawie przynależności Polski do UE oraz suwerenności RP” – powiedziała rzecznik PiS.

W dalszej części konferencji Anita Czerwińska przedstawiła główne założenia pierwszej uchwały. – Zaczynamy od tego, że jesteśmy państwem europejskim od ponad tysiąca lat, wykluczamy możliwość polexitu, ponieważ rzeczywistością naszego kontynentu jest UE. – (Wizja polexitu – red.) To jest przypisywanie nam przez totalną opozycję czegoś, czego absolutnie nigdy nie planowaliśmy, nigdy o tym nie mówiliśmy, po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach – powiedziała rzecznik PiS.

Posiedzenie komitetu PiS. Podjęto dwie uchwały – czego dotyczą?

– Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do UE, ale to nie oznacza, że musimy się godzić na postępujący pozatraktatowy proces ograniczania suwerenności państwom członkowskim. Chcemy, żeby Polska była członkiem UE i pozostała państwem suwerennym. Odnosimy się również do tego, że UE potrzebuje głębokich zmian – kontynuowała Anita Czerwińska. – Wspólnie z innymi partiami centroprawicowymi będziemy wypracowywać taki alternatywny nurt – nurt, plan reform UE, który będzie nawiązywał do źródeł, myśli ojców założycieli. Chcemy, żeby Europa wróciła do tych korzeni, fundamentów, na których powstała – podkreśliła.

Druga uchwała, która została podjęta podczas posiedzenia komitetu Prawa i Sprawiedliwości, dotyczy powołania pełnomocnika PiS do spraw sportu. Został nim Ryszard Czarnecki. – Uważamy, że sport jest bardzo ważną częścią życia społecznego, widzimy bardzo duży potencjał w polskich sportowcach, w polskim sporcie i chcemy położyć także na to akcent, także z naszej strony, politycznej, partyjnej – przekazała Anita Czerwińska.

