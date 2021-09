Magdalena Adamowicz podczas debaty o Polsce o „wrogach” naszego kraju

Przypomnijmy, że PE dyskutował na temat wolności mediów i praworządności w naszym kraju. W ostatnich miesiącach nastąpiła eskalacja konfliktu na linii Polska – Unia. Komisja Europejska zawnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę w związku z niestosowaniem się do orzeczenia Trybunału o zawieszeniu działania Izby Dyscyplinarnej SN.

Kłopoty rodzą także regionalne tzw. uchwały anty-LGBT. Przyjęte w pięciu polskich województwach dokumenty spotkały się z groźbą KE, w której unijna instytucja ostrzegała, że brak uchylenia uchwał spowoduje finansowe konsekwencje dla regionów. Pod znakiem zapytania są również środki dla Polski, które nasz kraj miał otrzymać od UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jak sugerował niedawno unijny komisarz, zwłoka w wypłacie pieniędzy związana jest z wątpliwościami Unii w kwestii przestrzegania w Polsce rządów prawa.

Dyskusję w PE rozpoczęła w środę wiceszefowa KE Vera Jourova. – Byłam w Polsce dwa tygodnie temu i przypomniałam polskim władzom, że potrzebujemy silnej Polski w Unii. Strategia Polski w kwestii repolonizacji mediów jest sprzeczna z unijnymi wartościami. Działania Polski w kwestii wymiaru sprawiedliwości podminowują sytuację – wskazała. Jourova przypomniała także, że KE poprosiła TSUE o nałożenie na Polskę kar finansowych. – KE będzie z determinacją działać na rzecz niezawisłości sądów – dodała.

Magdalena Adamowicz o „wrogach Polaków”

– Wrogiem Polaków jest ten, który szczuje Polaków i odbiera im wolność, a przyjacielem jest ten, który o szacunek i równość walczy. Wrogiem jest ten, który skłóca Polskę z sojusznikami i zawiązuje nowy sojusz z poplecznikami Putina. Polska to Polacy, a 80 proc. Polaków chce być w Unii. Wrogiem Polaków jest ten, który nazywa Unię okupantem, czy ten, który chce decydować, co Polacy mogą wiedzieć i mówi, że to ciemny lud. Kto jest kim, dobrze wiemy – mówiła deputowana KO Magdalena Adamowicz.

Wtórował jej Andrzej Halicki (PO). – Polacy są dumnym i wolnym narodem. Nie mówcie: Polska i Polacy, bo demokrację demoluje wyłącznie PiS. Polacy nie dali się zakneblować w czasie komuny, nie dają się i dzisiaj – mówił.

Glos zabrał też europoseł Wiosny Łukasz Kohut. – Dlaczego doprowadzacie do tego, że plasterek po plasterku niszczycie polską demokrację? – zwracał się do PiS. – Dziś TVP to hasiok (w gwarze śląskiej: śmietnik). Dziś stąd krzyczę: Polska to nie PiS! – dodał.

Czytaj też:

Joachim Brudziński krzyczy z mównicy PE: Figa z makiem!