Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Polski

Rezolucję w sprawie Polski przyjęto stosunkiem głosów 502 za 149 przeciw. 36 europosłów wstrzymało się od głosu. W rezolucji potępiono reformę sądownictwa w Polsce i procedowanie ustawy medialnej. PE mówi w rezolucji również o „kampanii oszczerstw” w publicznej telewizji. PE apeluje również do KE o to, by blokowane były środki dla Polski, dopóki ta nie zrealizuje postanowień TSUE.

Emocje podczas debaty o Polsce

Przypomnijmy, że debata poprzedzająca ostateczne głosowanie odbyła się w środę po południu (15 września). Eurodeputowani dyskutowali na temat wolności mediów i przestrzeganiu zasad praworządności w naszym kraju. W trakcie dyskusji wielu europarlamentarzystów z różnych krajów skrytykowało wydarzenia rozgrywające się w Polsce. Głosy poparcia dla działań PiS popłynęły z kolei ze strony kilku polityków z Węgier, a także od reprezentanta skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec.

Debata dotyczyła głównie dwóch aspektów: procedowanego w polskim parlamencie „lex TVN”, które uderza w strukturę właścicielską stacji, a także reformy sądownictwa w naszym kraju. Ostatnim akcentem konfliktu między Unią a Polską jest wyrok TSUE, który nakazuje zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej SN. Komisja Europejska zwróciła się o nałożenie na Polskę kar finansowych w związku z niestosowaniem się do wyroku. W ogniu krytyki są również tzw. uchwały anty-LGBT, czyli dokumenty przyjęte w pięciu województwach i mówiące o forsowaniu „ideologii LGBT” w Polsce. Unii nie podoba się także wniosek premiera Mateusza Morawieckiego do TK, w którym prosi o zbadanie wyższości prawa unijnego nad krajowym.

