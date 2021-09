Ryszard Czarnecki z nową funkcją. Wspomniał o rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim

Ryszard Czarnecki w programie Wirtualnej Polski „Newsroom” został zapytany, czy to, że objął funkcję pełnomocnika PiS do spraw sportu, ma być dodatkowym atutem w walce o fotel prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. – Nie sądzę, żeby taka była motywacja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który zaproponował mi tę funkcję. Pamiętam naszą pierwszą rozmowę na ten temat. To było długo przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio – powiedział Ryszard Czarnecki.

Myślę, że ta decyzja jest takim pokazaniem, jak dla formacji rządzącej ważny jest polski sport, zresztą nie tylko wyczynowy, nie tylko profesjonalny. Także ten sport dzieci, młodzieżowy, szkolny, masowy, powszechny. Myślę, że tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby to lobby sportowe w obozie rządzącym było silniejsze, głośniejsze i bardziej efektywne – kontynuował.

Posiedzenie komitetu PiS. Podjęto dwie uchwały

W środę 15 września Anita Czerwińska poinformowała o przebiegu posiedzenia komitetu Prawa i Sprawiedliwości, na którym zostały podjęte dwie uchwały. Jedna z nich dotyczyła powołania pełnomocnika PiS do spraw sportu. Druga z kolei nosi tytuł „W sprawie przynależności Polski do UE oraz suwerenności RP”.

