Włochy wprowadzają jedne z najsurowszych restrykcji pandemicznych na świecie

We wszystkich miejscach pracy we Włoszech od 15 października będzie obowiązywał wymóg posiadania przepustki COVID-19, wystawianej na podstawie szczepienia, wyleczenia z zakażenia koronawirusem lub negatywnego wyniku testu – zdecydował w czwartek rząd. Tym samym radykalnie rozszerzył stosowanie tzw. Green Pass.

Obecnie przepustkę sanitarną muszą posiadać wszyscy pracownicy szkół. Od połowy października wymóg ten będzie dotyczyć wszystkich pracowników: sfery budżetowej, państwowych i prywatnych firm – zapisał w dekrecie rząd Mario Draghiego. „W dekrecie rozszerzamy od 15 października stosowanie Green Pass w całym świecie pracy, w sferze publicznej i prywatnej" – poinformował minister zdrowia Roberto Speranza na konferencji prasowej w Rzymie. „Powody są dwa: chodzi o to, by uczynić miejsca pracy bardziej bezpiecznymi i by zintensyfikować kampanię szczepień" – dodał.

Jak zdecydowano, pracownicy prywatnych firm mają być natychmiast zawieszani za brak przepustki. W przypadku zatrudnionych w sferze budżetowej będzie to 5 dni. We Włoszech w pełni zaszczepionych jest 75 procent osób w wieku powyżej 12 lat.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

