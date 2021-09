Grzegorz Puda odniósł się do głośnej sprawy. „Nikt z was nie sprawdził oczywiście faktów”

W czwartek 16 września w Sejmie odbyła się debata nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. – Wszyscy mamy wobec rolników wielki dług wdzięczności. Za to, że tak znakomicie zapewniają polskie bezpieczeństwo żywnościowe, że nawet w tak trudnym czasie pandemii dbają o bezpieczeństwo żywnościowe w naszej ojczyźnie. W przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, żywności w tym trudnym czasie nie brakowało. To wielkie osiągnięcie polskich rolników – stwierdził Grzegorz Puda w Sejmie.

Wizyta w Brzydowie. Grzegorz Puda komentuje

– Czytając wotum (wniosek o wyrażenie wotum nieufności – red.), nie można nie odnieść wrażenia, że jedynym źródłem wiedzy, jaką czerpiecie państwo na temat rolnictwa i działalności naszego resortu, jest kilka gazet i portali słynących od wielu lat z manipulacji – kontynuował Grzegorz Puda, którego słowa cytuje 300polityka.pl. – Najważniejsze argumenty, stawiane jako zarzuty, są wprost kalką z tych portali i z tych gazet. Na przykład państwo posłowie z PSL bezrefleksyjnie powtarzają treści o tym, jak to rzekomo w jednym z gospodarstw wizytowanym przez premiera Morawieckiego nie było sprzętu należącego do gospodarstwa – stwierdził w nawiązaniu do wypowiedzi Stefana Krajewskiego. Polityk PSL-Koalicji Polskiej mówił o wizycie polityków partii rządzącej w Brzydowie.

– Nikt z was nie sprawdził oczywiście faktów. Zaatakowaliście premiera i ministra kosztem gospodarza, ale PSL nie obchodzi krzywda rolników. W gospodarstwie prezentowane były 23 maszyny rolnika i 9 maszyn dealera. Premier na tym spotkaniu stał na tle nowoczesnego ciągnika, którego właścicielem był rolnik. Rolnik, u którego wizytowaliśmy, utrzymuje się również z tego, że wypożycza te maszyny rolnicze. Obraziliście i skrzywdziliście gospodarza pomówieniem, wyśmialiście go jako biedaka i nieudacznika, a zapewniam was, to bardzo uczciwy, zaradny i przedsiębiorczy gospodarz – podkreślił Grzegorz Puda w Sejmie.

Minister rolnictwa podkreślał, że resort, na którego czele stoi podejmuje działania, aby poprawić jakość życia rolników. – My nie opowiadamy bajek. My pracujemy. Przygotowujemy teraz pakiet zmian, które całkiem na nowo definiują system ubezpieczeń rolniczych. My i bez tego zwiększyliśmy o 100 proc. do waszych kwot kwoty dopłat do ubezpieczeń rolniczych – stwierdził Grzegorz Puda.

