Duda wyjaśnia, dlaczego nie spotkał się z Merkel. Wspomina też Trumpa i „wyjątkową sytuację”

Andrzej Duda już ponad rok sprawuje drugą kadencję jako prezydent Polski, uzyskał reelekcję w 2020 roku. To, co udało się jemu w Polsce, nie udało się Donaldowi Trumpowi w USA, z którym miał dobre relacje. Teraz w Białym Domu rządzi Joe Biden i o współpracy z nim opowiadał w rozmowie z „Polską Times” prezydent.

Prezydent opisywał, że wbrew niektórym, krytycznym głosom, ma nie najgorsze relacje z Joe Bidenem. – Widziałem się na ostatnim szczycie NATO w Brukseli z prezydentem Bidenem, wymieniliśmy pozytywne opinie na temat współpracy polsko-amerykańskiej, a także rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa Polski – mówił i zapewniał: – Prezydent Joe Biden jest w Polsce jak najbardziej mile widziany, a powiem więcej – jest oczekiwany

Andrzej Duda wspomina: Miałem wyjątkową sytuację, jeżeli chodzi o współpracę z Trumpem

– Chcę podkreślić, że niezależnie od tego, czy prezydentem USA jest przedstawiciel Republikanów, czy Demokratów nasze relacje były, są i pozostaną strategiczne. W sprawach bezpieczeństwa jesteśmy z USA w bieżącym kontakcie – mówił Andrzej Duda. Głowa państwa podkreśliła, że zależy mu na tym, by Polska miała dobre relacje ze wszystkimi, ale nie ukrywał, by cały czas „utrzymywane były bardzo dobre relacje” z USA.

Andrzej Duda przyznał jednak, że akurat w przypadku Donalda Trumpa sytuacja była nie tyle inna, co wyjątkowa.

– Miałem wyjątkową sytuację, jeżeli chodzi o współpracę z prezydentem Donaldem Trumpem, bo my po prostu dobrze się poznaliśmy. Rozumieliśmy się, w takim znaczeniu, że ja dokładnie wiedziałem, jakie są oczekiwania prezydenta Trumpa, bo on bardzo wyraźnie artykułował to, co Ameryka może nam zaoferować i to realizował – tłumaczył Duda.

Duda o tym, dlaczego nie spotkał się z Merkel

W rozmowie z „Polską Times” prezydent wyjaśnił również, dlaczego podczas niedawnej wizyty ustępującej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, ostatecznie się z nią nie spotkał. – Nie mam żalu, mogę wyrazić tylko zdumienie, że w ten sposób tę sprawę załatwiano. Faktycznie było tak, że zostaliśmy o terminie spotkania z Angelą Merkel poinformowani poprzez media. Bardzo mi przykro, ale tego dnia miałem dużo wcześniej zaplanowany udział w ważnych uroczystościach – wyjaśniał Duda.

Chodziło o rocznicę podpisania porozumień w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej, a jak dowodził prezydent, nigdy wcześniej na tych uroczystościach nie było głowy państwa i było dla niego ważne, by tam dotrzeć. – Godziny były ustalone, przede wszystkim kombatanci tamtych dni, starsi ludzie już byli zawiadomieni, że ja tam będę. Gdybym się chciał spotkać w Warszawie z panią kanclerz Merkel, musiałbym zrezygnować z udziału w dużej części tych uroczystości – wyjaśniał.

