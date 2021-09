Posłanka KO głosowała w Sejmie razem z PiS. „Jest mi bardzo wstyd”

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy. „Za” odwołaniem polityka ze stanowiska było 214 posłów, przeciwko 233, a dwóch się wstrzymało. Pudy broniło Prawo i Sprawiedliwość, trzech posłów Kukiz’15, niezrzeszeni Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza, Monika Pawłowska z Porozumienia, Zbigniew Girzyński z koła Polskie Sprawy i Katarzyna Piekarska z KO.

Katarzyna Piekarska głosowała przeciw wotum nieufności wobec ministra Grzegorza Pudy

Decyzja posłanki Koalicji Obywatelskiej była zaskoczeniem. Piekarska wytłumaczyła się w mediach społecznościowych, że zagłosowała w ten sposób przez pomyłkę. „Jest mi bardzo wstyd. Uważam pana Grzegorza Pudę za złego ministra. Moją intencją było głosowanie tak jak mój Klub, czyli za wyrażeniem wotum nieufności wobec ministra. Wszystkich bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację” – napisała na prywatnym Facebooku.

Polityk Koalicji Obywatelskiej zamieściła również zdjęcie oświadczenia przesłanego do marszałek Sejmu. Piekarska poinformowała Elżbietę Witek, że zagłosowała omyłkowo przeciw i jej intencją było głosowanie za poparciem wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Grzegorza Pudy. „Wnoszę o umieszczenie niniejszego oświadczenia w protokole z 37. posiedzenia Sejmu” – dodała Piekarska.

Polityk Koalicji Obywatelskiej jak posłowie Kukiz’15?

Posłanka w komentarzu do swojego wpisu tłumaczyła, że jej sytuacja różni się od tej, kiedy w błąd zostali wprowadzeni politycy Kukiz’15 i doszło do reasumpcji. Piekarska wyjaśniała, że „odwracając się do kolegi, niechcący potrąciła urządzenie do głosowania, które jest bardzo czułe i zmieniła »tak« na »nie«”. „Nie zdążyłam tego zmienić, bo pani marszałek zamknęła głosowanie. I bardzo się tego wstydzę. I jest to dla mnie duży problem osobisty” – napisała polityk KO.

