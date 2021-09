Uchwały anty-LGBT do modyfikacji? Wiceminister wysłał samorządom wymowne pismo

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wysłał do kilku samorządów wymowne pismo w sprawie tzw. uchwał anty-LGBT. W liście prosi o weryfikację treści uchwał, by nie zawierały one dyskryminujących określeń. W tej sprawie toczy się zażarty spór z Komisją Europejską.