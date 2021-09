PiS zyska dodatkową szablę. Posłanka Monika Pawłowska znów zmieni polityczne barwy?

Monika Pawłowska to posłanka, która do Sejmu dostała się jako „szabla” Wiosny Roberta Biedronia. Lewicowa posłanka zaskoczyła jednak nagle opinię publiczną w marcu tego roku. Poinformowała wówczas, że zmienia polityczne barwy i wiąże się z Porozumieniem Jarosława Gowina, co oznaczało wejście do rządzącej Zjednoczonej Prawicy – rządu znacznie bardziej konserwatywnego niż prezentowane przez Pawłowską przez lata poglądy. Sytuacja skomplikowała się, kiedy Porozumienie Gowina opuściło Zjednoczoną Prawicę i zdecydowało o utworzeniu własnego koła. Pawłowska została wówczas przy Gowinie (jako jedna z pięciorga posłów dawnych struktur byłego wicepremiera).

Dawne środowisko Gowina to dziś w Sejmie trzy odrębne twory: Gowin i garstka jego zwolenników (koło Porozumienia), Partia Republikańska zgromadzona wokół byłego polityka Gowina Adama Bielana i kilkoro najnowszych uciekinierów Porozumienia zrzeszonych w grupie „Polska OdNowa”. Gowin i jego szable reprezentują dziś stanowiska zbliżone do opozycji, z kolei dwa pozostałe środowiska to nieformalni koalicjanci PiS – głosujący ramię w ramię z partią władzy i zaliczani do szeregów Zjednoczonej Prawicy.

Monika Pawłowska przejdzie do Zjednoczonej Prawicy?

Teraz, donosi dziennikarz Gazety.pl Jacek Gądek, Pawłowska ma dokonać kolejnego transferu w swojej politycznej karierze, który oddzieli ją od Gowina. Z informacji serwisu wynika, że Pawłowska już od dłuższego czasu prowadzi rozmowy z Partią Republikańską i to właśnie z jej szeregów ma w najbliższym czasie wspierać Zjednoczoną Prawicę, a więc zapewnić kolejny głos PiS.

W tym momencie Zjednoczona Prawica i jej nieoficjalni koalicjanci muszą się posiłkować posłami Pawła Kukiza i dwoma posłami niezrzeszonymi, by mieć większość podczas sejmowych głosowań. Głos Pawłowskiej byłby dodatkowym wzmocnieniem dla partii władzy. Z informacji Onetu wynika z kolei, że w zamian za popieranie PiS posłanka ma uzyskać wpływ na obsadę stanowisk w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

