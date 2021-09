Posłanka KO nazwała kard. Wyszyńskiego „faszystą i antysemitą”. Poseł PiS składa skargę

„Faszysta i antysemita (ot, błędy młodości) wynoszony na ołtarze przez obrońców pedofili (kto nie ma pokus?) podczas stanu wyjątkowego – do obejrzenia na wszystkich kanałach” – napisała na Twiterze posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira. Był to komentarz do niedzielnych uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej. Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Róża Czacka zostali wówczas ogłoszeni błogosławionymi.

Poseł PiS składa skargę po wpisie posłanki Klaudii Jachiry

Oburzony tymi słowami poseł PiS Jan Mosiński poinformował właśnie, że złożył do komisji etyki poselskiej skargę na słowa Klaudii Jachiry.

W zamieszczonej skardze czytamy, że zdaniem posła, wpis Klaudii Jachiry jest „ohydny, kłamliwy i naruszający dobre imię kardynała Wyszyńskiego”. „Należy w tym miejscu podkreślić bohaterską postawę ks. Wyszyńskiego z okresu walki o wolną Polskę z niemieckim najeźdźcą i narażanie własnego życia, kiedy pełnił posługę kapelana Armii Krajowej, a także w okresie stalinizmu i komunizmu, kiedy za jego patriotyczną postawę komunistyczne władze internowały go na 3 lata” – dodał poseł.

