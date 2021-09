Kwota wolna i inne podatku. Sejm podjął decyzję ws. Polskiego Ładu

Jak podaje PAP, chodzi o pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, które wymagają zmiany z uwagi na zaproponowane w ramach Polskiego Ładu rozwiązania.

Koalicja Obywatelska chciała odrzucenia projektu w całości, jednak takie rozwiązanie nie zdobyło poparcia. Przeciwko byli posłowie PiS i Kukiz'15, a Lewica wstrzymała się od głosu. Sejm zdecydował za to o skierowaniu projektu do dalszych prac w komisji.

Polski Ład

Główne podatkowe założenia Polskiego Ładu to podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, czy też zmiany w zakresie odliczania składki zdrowotnej. W ramach Polskiego Ładu zmieni się również prawo budowalne, które otworzy drogę do budowy domów do 70 m kw. bez pozwolenia. Podczas drugiego czytania tej ustawy zgłoszono poprawki, które spowodowały ponowne skierowanie dokumentu do prac sejmowej komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

