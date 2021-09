Radosław Sikorski zwrócił się do dziennikarza TVP: Nie trzeba podpisywać oświadczenia „für Deutschland”

Na początku swojego wystąpienia Sikorski nawiązał do słów posła PiS Marka Suskiego, który podczas wizyty w Radomiu mówił o „brukselskiej okupacji”. – Kiedy europosłowie PiS pobierają dietę parlamentarną, nie stoi nad nimi niemiecki kapo – stwierdził Sikorski w komentarzu do sprawy.

– Widziałem tu gdzieś korespondenta TVP. Chcę go poinformować, że przed wejściem na salę obrad nie trzeba też podpisywać oświadczenia, że będzie się głosowało „für Deutschland” – dodał, nawiązując do częstych w TVP Info urywek, w których używano wyrwanych z kontekstu słów Donalda Tuska z przemówienia do działaczy CDU.

Radosław Sikorski zwrócił się do prezesa PiS

– Robi się niebezpiecznie, koniunktura dla Polski się pogarsza – mówił dalej Sikorski. – Polska to jest jedno chińskie miasto, Niemcy to jedna chińska prowincja. Tylko jako Unia w tym świecie starcia gigantów mamy szansę zapewnić Polsce bezpieczeństwo, wpływy i warunki handlu na uczciwych zasadach – wskazał.

– W tych warunkach, kto próbuje wyprowadzić Polskę z Unii, jest zdrajcą. Kaczyński próbuje stworzyć nową doktrynę w polityce zagranicznej, mam swoją agenturę w PiS, wiem o tym – zażartował. – To izolacjonizm. Panie prezesie, izolacjonizm to mogą uprawiać Chiny, Wielka Brytania, czy USA, ale jak to robi Polska, to jest izolacja jaką trędowaty uprawiał jak go wyrzucili za mury miasta – zakończył.

