Jarosław Kaczyński odpowiadana na zarzuty unijnych instytucji. „Musimy obronić Polskę”

Przypomnijmy, że W ostatnich miesiącach znacząco zaostrzył się konflikt między Polską a Unią Europejską. Komisja Europejska złożyła wniosek do TSUE, w którym żąda nałożenia na Polskę kar finansowych za niestosowanie się do orzeczenia Trybunału w sprawie zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN. Oprócz tego KE ma pretensje o tzw. uchwały anty-LGBT, czyli dokumenty przyjęte w pięciu polskich województwach krytycznie oceniające tzw. „ideologię LGBT”.

Oliwy do ognia dolewa ostatnia rezolucja Parlamentu Europejskiego, która krytykuje zachodzące w Polsce reformy w wymiarze sprawiedliwości, ustawę medialną tzw. lex TVN, czy wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, w którym prosi TK o zbadanie wyższości prawa unijnego nad krajowym. W sporze główne skrzypce grają również kwestie finansowe. Polska wciąż bowiem nie dostała zielonego światła dla Krajowego Planu Odbudowy, czyli unijnych pieniędzy na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa.

Jarosław Kaczyński: Musimy obronić Polskę

Polska Agencja Prasowa cytuje właśnie list, który prezes PiS wysłał do klubów „Gazety Polskiej. W piśmie Jarosław Kaczyński odnosi się do aktualnego sporu z Unią.”To niebywałe żądanie godzące w fundamenty naszej suwerenności, w nasz porządek konstytucyjny, w prawo Rzeczypospolitej„ – stwierdził prezes PiS w komentarzu do apelu PE o wycofanie się Morawieckiego z jego wniosku do TK.

„Musimy obronić Polskę, musimy obronić Europę, musimy obronić krąg cywilizacji chrześcijańskiej, która jest naszym duchowym domem” – dodał Kaczyński. List wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego odczytała na zjeździe klubów „Gazety Polskiej” posłanka PiS Joanna Lichocka.

Czytaj też:

Arłukowicz ostro o Kaczyńskim i PiS: Dewastują państwo. Każdy, kto przyłożył rękę do łamania prawa, za to odpowie