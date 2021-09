Dobromir Sośnierz broni Grzegorza Brauna na antenie TVP Info. „To nie była groźba”

W emitowanym na antenie TVP Info programie „Woronicza 17” pojawili się: Błażej Spychalski (Kancelaria Prezydenta RP), Jacek Ozdoba (Solidarna Polska), Joanna Lichocka (PiS), Wojciech Król (KO), Marcin Kulasek (Nowa Lewica) i Dobromir Sośnierz (Konfederacja).

Większość prowadzonego przez Miłosza Kłeczka programu poświęcona była „atakom na katolików” i przemówieniu Donalda Tuska z sobotniej konwencji PO w Płońsku. Jako element ilustrujący nasilające się ataki na katolików, prowadzący posłużył się wypowiedzią polityka PO Sławomira Nitrasa, który podczas Campusu Polska Przyszłości krytykował instytucje kościelne i mówił o „opiłowaniu Kościoła/katolików z przywilejów”. Sporo miejsca poświęcono także na krytykę Donalda Tuska, co jest stałym elementem publicystyki w TVP Info.

Dobromir Sośnierz staje w obronie Grzegorza Brauna

Na koniec pojawił się jednak wątek nieco bardziej oryginalny. Prowadzący zapytał polityków o komentarz do słów, jakie padły niedawno z sejmowej mównicy. Przypomnijmy, że poseł Konfederacji Grzegorz Braun krzyczał z mównicy do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego: „będziesz wisiał”. Politycy niemal jednomyślnie skrytykowali Brauna, jednak w jego obronie stanął partyjny kolega Dobromir Sośnierz.

– Wypowiedź Grzegorza Brauna nie była miła, ale to nie była groźba. Nie popadajmy w histeryczne tony. Jak się mówi „będziesz siedział”, to nie oznacza to, że „ja Cię wsadzę”, a powiedzenie „będziesz wisiał” nie znaczy, że „ja cię powieszę” – uznał.

