Są pierwsze wyniki wyborów w Rosji. Niespodzianki nie było

W niedzielę 20 września Rosjanie wybierali swoich przedstawicieli do Dumy Państwowej. Po przeliczeniu 70 proc. głosów Centralna Komisja Wyborcza przekazała, że zdecydowanie prowadzi Jedna Rosja. Głos na obecną partię rządzącą miało oddać 48 proc. wyborców. Na kolejnym miejscu uplasowała się Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, która miała otrzymać 20 proc. głosów. Populistyczno-nacjonalistyczna Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, na czele której stoi Władimir Żyrinowski miała zdobyć 8,1 proc. głosów a Sprawiedliwa Rosja 7,6 proc.

Wybory w Rosji - nieprawidłowości

Choć oficjalnie nie podano jeszcze całościowych wyników głosowania, opozycja zgromadzona wokół Aleksieja Nawalnego informuje o licznych oszustwach, do których miało dojść podczas wyborów do Dumy Państwowej. Chodzi m.in. o głosowanie za inne osoby. Ruch Gołos informował, że wielodniowe głosowanie znacząco rozszerzyło możliwości takiego rodzaju naruszeń, ponieważ komisje nie przestrzegały procedur mających na celu ochronę dokumentacji wyborczej w godzinach nocnych.

Ponadto, według Gołosu komisje wyborcze nie przestrzegały zasad organizacji głosowania w domu. Jednocześnie w kilku regionach miało dojść do naruszania praw obserwatorów. Centralna Komisja Wyborcza oficjalnie poinformowała o 12 przypadkach podrzucania kart do głosowania do urn w ośmiu regionach Rosji.

Czytaj też:

„17 września Armia Czerwona rozpoczęła akcję wyzwolenia Polski”. MSZ reaguje na wpis rosyjskiego resortu