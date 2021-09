Przy granicy znaleziono zwłoki trzech osób. Ostry wpis Franciszka Sterczewskiego

W niedzielę 19 września Straż Graniczna poinformowała, że „w rejonie przygranicznym z Białorusią znaleziono zwłoki trzech osób”. W krótkim komunikacie podano, że dalsze czynności w sprawie prowadzi prokuratura. Z ustaleń, które przekazuje oko.press, wynika, że dwie z ofiar znaleziono prawdopodobnie w Puszczy Knyszyńskiej, a jedną we wsi Dworczysko.

Do tekstu oko.press odniósł się Franciszek Sterczewski. „Jeśli te osoby chciały ubiegać się o azyl, a były odsyłane za granicę i do lasu w bezprawnym trybie push-pack, to za tę śmierć winę ponosi rząd i straż graniczna” – napisał poseł KO na Twitterze.

Komunikaty Straży Granicznej

Straż Graniczna za pośrednictwem mediów społecznościowych zdaje raporty ze swojej pracy. „Sobota 18.09 to był czas intensywnej służby dla funkcjonariuszy SG. Aż 324 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią do Polski. Wszystkim próbom strażnicy graniczni zapobiegli! Za pomocnictwo zatrzymano 2 cudzoziemców: ob. Uzbekistanu i ob. Gruzji. Dajemy radę” – przekazano w niedzielę rano.

Kilka godzin później Straż Graniczna poinformowała o akcji ratowniczej, którą wspólnie m.in. z policją prowadziła na bagnach w rozlewisku rzeki Supraśl przy granicy polsko-białoruskiej. „Uratowano 8 imigrantów (5 m. i 3 k.) – 7 os. trafiło do szpitali, jedna pozostaje pod opieką SG” – czytamy w raporcie.

