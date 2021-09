Sondaż. Którzy politycy budzą największe zaufanie i nieufność Polaków?

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu wynika, że największym zaufaniem Polaków cieszy się Andrzej Duda. Prezydentowi ufa 44,4 proc. Polaków (wzrost o 1,8 pkt proc. w porównaniu do badania z lipca). Wyniki badania wskazują, że wzrósł także poziom zaufania do premiera. Zaufanie do Mateusza Morawieckiego zadeklarowało 42,5 proc. ankietowanych (wzrost o 2,2 pkt proc.).

Na trzecim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy zaskarbił sobie zaufanie 40,7 proc. badanych i w porównaniu do poprzedniego sondażu także odnotował wzrost - o 2,4 pkt proc. Kolejne miejsca zajęli Szymon Hołownia, któremu ufa 35,2 proc. badanych i Władysław Kosiniak-Kamysz (31,4 proc.).

Szóste miejsce w zestawieniu utrzymał Donald Tusk (30,5 proc.), który wyprzedził Jarosława Kaczyńskiego (28,3 proc.) Za Tuskiem i Kaczyńskim znalazł się minister zdrowia Adam Niedzielski z wynikiem 27,4 proc. Pierwszą dziesiątkę zamykają Elżbieta Witek - 27 proc. oraz Zbigniew Ziobro - 22,4 proc.

Sondaż. Którzy politycy budzą największą nieufność Polaków?

Według badania największą nieufność już po raz kolejny budzi Zbigniew Ziobro z wynikiem 62,7 proc. Na drugim miejscu w tym niechlubnym zestawieniu uplasował się Przemysław Czarnek (61,9 proc.) a na trzecim Leszek Balcerowicz (58,9 proc.).

Jak podaje Onet, najwięcej negatywnych ocen w ciągu miesiąca przybyło Borysowi Budce. Byłemu liderowi Platformy Obywatelskiej nie ufa 49,4 proc. (wzrost o 4,9 pkt proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 17-18 września na próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

