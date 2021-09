Trzecia dawka szczepionki dla większej grupy. Waldemar Kraska o szczegółach

We wtorek 21 września w KPRM odbyła się konferencja prasowa premiera i sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. – Przed nami jest czwarta fala (pandemii koronawirusa – red.). Jedyną bronią, którą możemy w tej chwili użyć, aby zmniejszyć efekty tych nowych zakażeń, to są oczywiście szczepienia. Zawsze do tych szczepień namawialiśmy, ale wiemy także, że w sposób naturalny każde szczepienie po jakimś czasie wygasa. Także w przypadku szczepienia przeciwko koronawirusowi, także ta odporność, ta ochrona naszego organizmu z biegiem czasu maleje – powiedział Waldemar Kraska.

Dla kogo trzecia dawka szczepionki? Waldemar Kraska o szczegółach

W dalszej części konferencji polityk zaznaczył, że wiele krajów zdecydowało się na wprowadzenie możliwości przyjęcia trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, tzw. dawki przypominającej.

Także my za rekomendacją Rady Medycznej taką trzecią dawkę przypominającą chcemy skierować do Polaków – powiedział Waldemar Kraska.

– Ta trzecia dawka będzie dla osób, które pracują czynnie z pacjentami, pracowników służby zdrowia, także osób powyżej 50. roku życia. To jest naturalna grupa, która odporność ma mniejszą niż osoby młode – powiedział Waldemar Kraska, który potwierdził ustalenia „Wprost”. Wskazana grupa może przyjąć trzecią dawkę szczepionki po upływie sześciu miesięcy od przyjęcia „pełnej dawki szczepionki” – precyzuje resort zdrowia.

Waldemar Kraska przypomniał, że już wcześniej w Polsce została wprowadzona możliwość doszczepienia się trzecią dawką szczepionki. Mogły z niej skorzystać osoby z obniżoną odpornością.

