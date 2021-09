Patryk Jaki spytany o zarobki europosła. „Demokracja się z panią nie zgodziła”

W poniedziałek 20 września europoseł Patryk Jaki przedstawił ekonomiczny bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Na jego podstawie twierdził, że nasz kraj od momentu wejścia do Wspólnoty stracił 535 miliardów złotych. Podczas prezentacji tego raportu padały pytania nie tylko o przedstawione wyliczenia, ale też o pensję samego polityka.

– To się często pojawia, to są ciosy, mówiąc delikatnie, gdzie nie ma znamion dobrej woli. Unia Europejska nie ma żadnych własnych pieniędzy. Wszystkie pieniądze pochodzą ze składek państw członkowskich – odpowiadał Patryk Jaki.

– Polacy zdecydowali, że chcą mieć w Parlamencie Europejskim i chcą żeby tyle zarabiali posłowie nie tylko ci najbardziej euroentuzjastyczni, ale również tacy jak ja ci eurorealistyczni. Konsekwencją tego co pani mówi, byłoby, że Polacy mają prawo wybierać na posłów tylko tych euroentuzjastycznych. To chcę pani powiedzieć, że demokracja się z panią nie zgodziła – mówił.

Na sugestię, że może wystąpić z inicjatywą obniżenia pensji eurodeputowanego, Patryk Jaki odpowiadał, że to dziennikarka powinna zostać europosłem i zgłosić taką propozycję. – To nie ja decyduję o tym, jaka jest pensja europosła – powtarzał Jaki.

twitter

Zjednoczona Prawica na antyunijnym kursie

Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski wielokrotnie negatywnie wypowiadali się na temat Unii Europejskiej. Tylko w ostatnich tygodniach Marek Suski stwierdził, że „Polska walczyła w czasie II wojny światowej walczyła z okupantem sowieckim, a teraz będzie walczyć z okupantem brukselskim”. Z kolei Patryk Jaki dodawał, że „Polska musi się nauczyć, że to nie jest dobry wujek”. Szerokim echem odbiły się też słowa Ryszarda Terleckiego o ewentualnym polexicie.

Ile zarabiają europosłowie?

Miesięczne wynagrodzenie europosła to 38,5 proc. podstawowego wynagrodzenia sędziego Trybunału Sprawiedliwości. Obecnie to 8757 euro miesięcznie, czyli ok. 36 tysięcy złotych brutto. Po odjęciu podatków na rękę jest to około 29 tysięcy złotych.

Ponadto, politycy zasiadający w Parlamencie Europejskim otrzymują 320 euro dziennie (około 1375 złotych) za każdy dzień pracy w Brukseli na zakwaterowanie oraz inne koszty pobytu. Jednocześnie każda z eurodeputowanych może liczyć na 4513 euro miesięcznie (około 19 tysięcy złotych), które mogą być przeznaczane m.in. na wynajem biura poselskiego i koszty jego prowadzenia, a także opłacenie rachunków telefonicznych czy tzw. koszty reprezentacyjne.

Europosłowie mogą także korzystać z darmowych lotów samolotem czy podróży koleją. UE zwraca również 2/3 kosztów opieki medycznej polityków oraz ich najbliższych rodzin. Każdy z polityków ma również prawo do tzw. unijnej emerytury, która wynosi około 3,5 proc. miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny rok sprawowania mandatu. Tak więc po pełnej kadencji, która trwa 5 lat, polityk może liczyć na blisko 6,5 tysiąca złotych miesięcznie.

Czytaj też:

Radosław Sikorski starł się z Patrykiem Jakim. Pisze o „kłamstwie” i „wygaszeniu mandatu”