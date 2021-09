Lech Wałęsa radzi Donaldowi Tuskowi, mówi o „szarpaniu”. „Jeśli zdrowie pozwoli...”

W zeszłym tygodniu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk na konwencji w Płońsku przestrzegał przed Prawem i Sprawiedliwością i planem tej partii na przyszłość Polski. Konwencja PO i wystąpienie Tuska stały się okazją dla TVP na autorskie przedstawianie rzeczywistości.

Wałęsa: Tusk będzie atakowany wszelkimi możliwymi sposobami

O ocenę pozycji Donalda Tuska w partii i rady dla przewodniczącego Platformy Obywatelskiej „Super Express” poprosił byłego prezydenta Lecha Wałęsę. Ten udzielił ich jako „starszy kolega po fachu”

– Kibicuję PO, jestem realistą, wybieram to, co możliwe. To, co jest – zapewnia Wałęsa. – Ostro Tusk zaczął, obawiam się, żeby tylko wytrzymał tempo, ja go wspieram i będę wspierał. Będzie atakowany wszelkimi możliwymi sposobami – ocenia były prezydent w rozmowie z „Super Expressem”.

Wałęsa zapewnia, że Tusk może liczyć na jego zaangażowanie.

– Jeśli zdrowie pozwoli, to będę wspierał Tuska – mówi były prezydent. – Żeby się wmontował Tusk w sytuację, którą zastał w PO, musi poszarpać partią po to, żeby potem poukładać – radził. – On jest w momencie przeglądu sytuacji. Donald to najzdolniejszy polityk w Polsce, wybitny człowiek, trzeba dać mu szansę, on jest tylko w stanie uporządkować PO – ocenił Wałęsa.

Czytaj też:

Konwencja PO w Płońsku. Donald Tusk podał fałszywe informacje