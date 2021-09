Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę ws. prawa unijnego. „Ze względu na pojawiające się nowe zarzuty”

Trybunał Konstytucyjny rozpoczął posiedzenie w środę 22 września po godz. 11. Po tym, jak głos zabrali przedstawiciele wnioskodawcy (premiera reprezentował prof. Marek Szydło, szef Rady Legislacyjnej), a także Sejmu czy Rzecznika Praw Obywatelskich, prezes TK Julia Przyłębska około godz. 13.30 ogłosiła przerwę, która z planowanej 45-minutowej wydłużyła się do blisko półtoragodzinnej.

Rozprawa ws. prawa unijnego w TK. Kolejne odroczenie

Tuż przed godz. 15 na sali pojawił się skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego, a głos zabrała prezes TK Julia Przyłębska.

– Trybunał Konstytucyjny ze względu na pojawiające się nowe okoliczności i podniesione nowe zarzuty, i celem zadania wnikliwych pytań, ponieważ to są często pojawiające się wątki, powodują, iż sędziowie TK chcieliby doprecyzować i zapytać strony, ale w związku z tym, że podniesione zostały nowe kwestie, to Trybunał musi przygotować się do kolejnej rozprawy – mówiła prezes TK.

Po chwili Julia Przyłębska dodała: – W związku z powyższym Trybunał zarządza przerwę w rozprawie do dnia 30 września, godz. 12.

Spór o ID SN, w tle wniosek premiera

To kolejny raz, gdy rozprawa jest przerywana, wcześniej działo się tak z powodu zgłaszania wniosków o wyłączenie niektórych sędziów Trybunału. Premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek o sprawdzenie zgodności przepisów Traktatu o Unii Europejskiej z polską Konstytucją w marcu tego roku.

Szef rządu chce m.in. zbadania przepisu, który „uprawnia lub zobowiązuje krajowy organ do odstąpienia od stosowania polskiej Konstytucji, lub nakazują stosować przepisy prawa w sposób z nią niezgodny”.

Zdaniem wielu ekspertów ten wniosek premiera pojawił się nieprzypadkowo: został złożony, gdy Polska spierała się z TSUE o sądownictwo. Wniosek jak dotąd nie został rozpatrzony, choć w tym czasie m.in. Polska została zobowiązania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do rozwiązania sprawy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a konkretnie – by ją zawiesić. W niektórych przypadkach Izba jednak pracuje wbrew tym zaleceniom.

