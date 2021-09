Małopolska. PiS zmieni uchwałę anty-LGBT. „Usunęliśmy wszystkie zapisy dot. wrażliwych tematów”

Przypomnijmy, że tzw. uchwała anty-LGBT była przedmiotem dyskusji z uwagi na fakt, że Komisja Europejska zawiesiła środki z programu REACT-EU dla pięciu polskich województw. Chodzi o pieniądze m.in. na dofinansowanie szpitali, czy pomoc dla małych i średnich firm w związku z pandemią.

Do marszałków województw małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i podkarpackiego trafiły pisma, w których KE wyjaśnia, że tzw. deklaracje anty-LGBT, które pojawiły się w regionach, stoją na przeszkodzie wypłaty środków. Na szali leży ponad 120 mln euro, a w dalszej perspektywie nawet utrata środków z regionalnych programów operacyjnych na lata 2021-27.

W tej sprawie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wysłał do kilku samorządów pismo, w którym poprosił o weryfikację treści uchwał, by nie zawierały one dyskryminujących określeń.

PiS zmieni zapisy ustawy anty-LGBT

W środę 22 września marszałek województwa małopolskiego zapowiedział, że tzw. uchwała anty-LGBT zostanie zmieniona.

– Jesteśmy po spotkaniu klubu PiS z zarządem województwa małopolskiego. Jest przygotowany projekt nowelizacji tzw. uchwały anty-LGBT – poinformował Witold Kozłowski. – Zgodnie z oczekiwaniami usunęliśmy wszystkie zapisy dotyczące wrażliwych tematów, ale i nieprecyzyjnych zapisów. Czyli generalnie, w sumie, dotyczących sprzeciwu wobec ideologii LGBT – dodał.

Uchwała nie zostanie wycofana w całości. Projekt nowelizacji miał być konsultowany z politykami PiS najwyższego szczebla.

– Utrzymaliśmy zapisy, może w trochę innym kształcie, ale utrzymaliśmy zapisy wsparcia dla każdej małopolskiej rodziny i odwołanie się do tysiącletniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowego umiłowania Polaków do wolności – poinformowała marszałek.

Zdalne głosowanie nad nowelizacją deklaracji ma odbyć się na sejmiku w najbliższy poniedziałek, 27 września.

