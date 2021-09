Gowin o „emocjach w gabinecie Kaczyńskiego”. Wskazał dwóch ludzi, którzy je ujawniają

– Moim zdaniem te antyunijne wypowiedzi wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego czy posła Marka Suskiego ujawniają emocje. Emocje panujące w gabinecie prezesa Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej – ocenił Jarosław Gowin. – Bo jest rzeczą oczywistą, że nie pozwoliliby sobie na tego typu sformułowania, gdyby nie słyszeli ich z ust Jarosława Kaczyńskiego – dowodził lider Porozumienia. Jak podkreślił, jego środowisko zajmuje stanowisko konsekwentnie prounijne, w przeciwieństwie do byłego koalicjanta, czyli Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, której Gowin zarzuca prowadzenie „świadomej eurosceptycznej polityki” .

„Kaczyński uważa, że wyprowadzenie Polski z UE jest w tej chwili niemożliwe”

– Porozumienie jednoznacznie podkreśla nasze przywiązanie do obecności Polski w Unii Europejskiej. Polska prawica nie może kojarzyć się z głosami eurosceptycznymi – mówił Gowin. – Jarosław Kaczyński dzisiaj uważa, że wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej jest w tej chwili niemożliwe ze względu na bardzo proeuropejskie nastawienie ogromnej większości Polaków. Raczej obawiam się uruchomienia procesu, który wymknąłby się rządzącym spod kontroli. Na taki wypadek warto do polskiej konstytucji wprowadzić bezpieczniki w postaci kwalifikowanej większości 2/3 (w Sejmie – red.) niezbędnej do tego, żeby Polska wystąpiła z Unii Europejskiej – dowodził Gowin.

Gowin gotów poprzeć pomysł Tuska, ale ma własny projekt

W środę szef Porozumienia zapowiedział, że jego ugrupowanie jest gotowe poprzeć propozycję Donalda Tuska dotyczącą wprowadzenia do konstytucji przepisu utrudniającego opuszczenie Unii Europejskiej. W Sejmie Gowin poinformował równocześnie o własnym projekcie w tej sprawie.

Zakłada on, między innymi, że do przegłosowania ustawy o wypowiedzeniu umowy o członkostwie Polski w UE potrzebna byłaby większość 2/3 zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, a ponadto wniosek premiera do prezydenta i zgoda tego ostatniego.

Gowin podkreślił, że projekt powstał w oparciu o dokument ogłoszony jeszcze w 2011 roku jako owoc prac komisji konstytucyjnej, której wówczas przewodniczył. Komisja pracowała nad zmianami w konstytucji mającymi określać zasady funkcjonowania Polski w UE. Projekt został wówczas przyjęty jednomyślnie przez członków komisji zarówno z PO i PSL, jak i reprezentujących lewicę i PiS.

Sondaż: Polacy chcą zostać w Unii Europejskiej

Najnowszy sondaż United Surveys dla „Wprost” pokazuje, że miażdżąca większość Polaków także nie popiera wyjścia z Unii Europejskiej. Zdaniem 65 proc. ankietowanych Polska powinna zdecydowanie pozostać w UE. Według 20,8 proc. – raczej powinna. Łącznie daje to 85,8 proc. zwolenników obecności Polski w unijnych strukturach. „Twardych” eurosceptyków jest w naszym kraju zaledwie 1,4 procent. Taki odsetek ankietowanych wskazał, że nasz kraj powinien zdecydowanie opuścić UE. 7,4 proc. osób wskazało, że Polska raczej powinna wyjść z UE. 5,5 proc. osób nie ma zdania w tej sprawie.

Szczegółowe wyniki sondażu pokazują, że najwięcej zdecydowanych zwolenników obecności Polski w UE jest wśród osób w wieku 70+.

