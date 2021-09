Cezary Tomczyk: Antoni Macierewicz podłożył ładunki wybuchowe pod polską demokracją

W najnowszym wydaniu „Gazeta Polska” opisuje ustalenia podkomisji smoleńskiej z ostatecznego raportu. Teza z okładki brzmi: „Podłożyli ładunki w dwóch tupolewach; w tym, którym latał Tusk, nie zostały odpalone”. O komentarz do okładki wspomnianego tygodnika został poproszony Cezary Tomczyk w programie „Tłit” Wirtualnej Polski.

„Umiejętnie podsycał różnego rodzaju teorie spiskowe”

– To jest tak wierutna bzdura, że dzisiaj mogę powiedzieć, że to po prostu Antoni Macierewicz podłożył ładunki wybuchowe pod polską demokracją. Zbudował kłamstwo, na którym potem zostało zbudowane zwycięstwo PiS-u. To kłamstwo z roku 2010, sączone ludziom przez 24 godziny na dobę, stało się zarzewiem tego, że ludzie przestali wierzyć we własny kraj, że uznali, że coś takiego byłoby możliwe – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

– Umiejętnie podsycał różnego rodzaju teorie spiskowe. Dziś ta polityka Antoniego Macierewicza po prostu zbankrutowała. Te dwa wybuchy, o których mówi Antoni Macierewicz, to kwintesencja jego prac i tak naprawdę chyba nie wymaga komentowania – dodał Cezary Tomczyk w dalszej części programu.

