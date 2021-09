Sondaż. PiS na pozycji lidera, dwucyfrowe poparcie dla Konfederacji

Social Changes przeprowadził sondaż poparcia dla partii politycznych na zlecenie wPolityce. Sprawdzono w nim, która partia wygrałaby wybory, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę. Wyniki jednoznacznie wskazują, że liderem pozostaje Prawo i Sprawiedliwość. Na formację Jarosława Kaczyńskiego chciałoby głosować 37 proc. ankietowanych (tyle samo co w poprzednim miesiącu).

Sondaż. Jakie poparcie dla PO i Hołowni?

Na drugim miejscu uplasowała się Platforma Obywatelska. Po powrocie na fotel przewodniczącego Donalda Tuska partia mogłaby liczyć na 24 proc. głosów (o 3 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu). Oddanie głosu na formację Szymona Hołowni zadeklarowało 13 proc. (wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania). Łącznie obie formacje mogą liczyć na 37 proc., a więc tyle samo co PiS.

Sondaż. Poparcie dla Konfederacji i Lewicy

Badanie Social Changes wskazuje, że Konfederacja może obecnie liczyć na poparcie w wysokości 12 proc. Na Lewicę chciałoby głosować 7 proc. ankietowanych. Polskie Stronnictwo Ludowe, podobnie jak ruch Kukiz'15 i Porozumienie Gowina ma według sondażu poparcie w wysokości 2 proc, a więc poniżej progu wyborczego.

Czytaj też:

Posłowie PO krytykują kolegów za imprezę z politykami PiS. „Jestem wkurzony”