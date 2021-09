Ustawa „Stop LGBT” trafiła do Sejmu. Stoi za nią Kaja Godek

Podpisy pod projektem ustawy „Stop LGBT” zbierano pod kościołami od dłuższego czasu. Do wspierania akcji namawiało na swojej antenie Radio Maryja. Ostatecznie fundacji Kai Godek „Życie i Rodzina” udało się uzbierać aż 140 tys. podpisów pod tym projektem. Teraz dowiadujemy się, że przeszedł on przez etap konsultacji i trafił do pierwszego czytania w Sejmie.

Głównym celem ustawy „Stop LGBT” było udaremnienie organizowania kolejnych Marszów Równości. W treści dokumentu znajdziemy jednak znacznie więcej ograniczeń, uderzających w społeczność LGBT. Poznańska Grupa Stonewall doszukała się tam także zakazu organizowania wydarzeń, których celem jest „kwestionowanie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny”, „propagowania możliwości przysposabiania dzieci przez osoby tej samej płci” czy „propagowania płci jako bytu niezależnego od uwarunkowań biologicznych”.

