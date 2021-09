Katarzyna Piekarska twierdzi, że wstydzi się słów prezydenta. Elżbieta Jakubiak oburzona: To obraźliwe

Elżbieta Jakubiak i Katarzyna Piekarska dyskutowały o uchwałach anty-LGBT przyjmowanych przez polskie samorządy. Pod wpływem groźby utraty funduszy unijnych z takich sformułowań wycofał się Sejmik Małopolski. Podczas gdy była szefowa gabinetu politycznego Lecha Kaczyńskiego broniła prawa samorządów do takiej krytyki postaw środowisk LGBT, posłanka Koalicji Obywatelskiej przekonywała, że to de facto uderzenie w konkretnych ludzi, nie światopoglądy.

Posłanka KO ostro o słowach prezydenta i jego ojca

– To co powiedział w trakcie kampanii, o ludziach, którzy są homoseksualni, nasz prezydent, jest po prostu rzeczą straszną – mówiła Piekarska. Posłanka KO nawiązała do słynnych słów Andrzeja Dudy, że „LGBT to nie ludzie, a ideologia”. – A jak słyszę wypowiedzi niektórych radnych, że homoseksualizm jest zaraźliwy, to jest tak kompromitujące, że przykro tego słuchać – dodała.

Po tych słowach Elżbieta Jakubiak zaczęła protestować. – Kasiu, ja bym chciała, żebyś jako posłanka rozróżniała prywatne głosy ludzi, które są ich prywatnym osądem, od postawy państwa polskiego, od prawodawstwa – mówiła. Piekarska oponowała, twierdząc, że są to osoby, jak prezydent czy minister, które mają wpływ na kształtowanie polityki państwa. – Ale nie jednogłośnie. Na szczęście żyjemy w demokratycznym państwie, gdzie większość ciał stanowiących prawo jest zbiorowa – mówiła Jakubiak.

Piekarska: Wstydzę się za prezydenta

– I sądzisz, że wypowiedź prezydenta, poszczególnych ważnych, prominentnych osób, nie ma w ogóle na to żadnego wpływu – dociekała Piekarska. – A nie jest ci wstyd za to, co powiedział prezydent? Bo mnie było wstyd – stwierdziła posłanka KO. Elżbieta Jakubiak odparła, że nigdy nie zamierza się wstydzić za żadnego prezydenta. – Ja uważam, że to jest obraźliwe dla głowy państwa, jeśli taki obywatel jak Ty, znakomity obywatel, posłanka, reprezentantka, wstydzi się za swojego prezydenta. To jest nie w porządku! – uniosła się Jakubiak. Piekarska potwierdziła, że wstydziła się za słowa prezydenta Dudy o osobach LGBT.

