Para prezydencka spotkała się z Polonią. Agata Duda wygłosiła krótkie przemówienie

Jednym z punktów podróży pary prezydenckiej do Stanów Zjednoczonych była wizyta w Linden. Jest to ważny ośrodek regionu, w którym mieszkają Polacy z centralnej części stanu New Jersey. Prezydent m.in. chwalił Polaków w siłach zbrojnych USA, z którymi miał okazję się spotykać za to, że „demonstrują swoją polskość, służąc we wszystkich niemal praktycznie formacjach wojsk Stanów Zjednoczonych — od superspecjalnych jednostek poczynając, na Gwardii Narodowej kończąc”. – Wszędzie są nasi rodacy, którzy służą w armii amerykańskiej, mówią po polsku i są z tego dumni. Dziękuję za to z całego serca – powiedział Andrzej Duda.

Andrzej Duda na spotkaniu z Polonią

Prezydent wręczył także kilkudziesięciu osobom medale za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, polonijnej, kulturalnej, upowszechnianie wiedzy historycznej, za odwagę i inne zasługi wysokie odznaczenia państwowe. W trakcie spotkania z Polonią dziękował wszystkim prowadzącym polskie szkoły, nauczycielom za „ogromne zaangażowanie; poświęcenie, za wszystko co czynią, aby w kolejnych pokoleniach polskość przetrwała”.

Andrzej Duda podkreślał, że Polacy w Stanach Zjednoczonych zrobili ogromnie wiele dla Polski przez ostatnie dziesięciolecia. Dodał, że to nie tylko wystawianie Polsce dobrego świadectwa przed Amerykanami, ale to także wiele innych bardzo ważnych elementów.

– Nigdy nie zapomnimy tego wielkiego wkładu Polonii w przyjęcie Polski do NATO – akcentował. – To, że dzisiaj wojska USA, amerykańscy żołnierze są obecni na naszej ziemi, współpracują z naszymi żołnierzami, korzysta z naszych poligonów, to, że możemy kupować w Stanach Zjednoczonych najnowocześniejsze, sprawdzone w walce uzbrojenie to jest ogromna Państwa zasługa – zwracał się do Polonii. – Z całego serca za to dziękuję – zaznaczył.

Agata Kornhauser-Duda - co powiedziała w Linden?

W trakcie wizyty w Linden głos zabrała także Pierwsza Dama. – Chciałam wam serdecznie podziękować za to, że chcecie uczyć się języka polskiego, że chcecie poznawać kraj swoich rodziców i dziadków. Dziękuję, że ponosicie ten ogromny wysiłek. My sobie z mężem doskonale zdajemy z tego sprawę, że gdy wasi rówieśnicy mogą się bawić, to wy uczycie się w drugiej szkole. Za ten wysiłek należą wam się wielkie brawa – powiedziała Agata Kornhauser-Duda zwracając się do dzieci.

Czytaj też:

